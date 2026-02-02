الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودري ينتقد حكم مباراة سيتي وتوتنهام: «ما يحدث ليس عدلاً»

رودري ينتقد حكم مباراة سيتي وتوتنهام: «ما يحدث ليس عدلاً»
2 فبراير 2026 16:55

 
لندن (د ب أ)
أبدى الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، استياءه الشديد من القرارات التحكيمية عقب تعادل فريقه أمام توتنهام بهدفين لمثلهما أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الحكام يجب أن يكونوا «محايدين» في قراراتهم.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما تقدم مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول سجلهما ريان شرقي وأنطوان سيمينيو، وكان الفريق في طريقه لتقليص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي إلى أربع نقاط فقط، لكن توتنهام نجح في العودة بفضل ثنائية دومينيك سولانكي، وجاءت لقطة الهدف الأول لسولانكي في الدقيقة 53 لتثير غضب رودري والمدرب بيب جوارديولا، حيث بدا أن المهاجم ركل ساق مدافع سيتي مارك جيهي من الخلف قبل التسجيل، ورغم مراجعة تقنية الفيديو للقطة فإنها اعتبرت التدخل طبيعياً ولا يستوجب احتساب خطأ. وقال رودري لشبكة «ستان سبورت» الأسترالية إن مانشستر سيتي عانى من قرارات عكسية لتقنية الفيديو في مباريات سابقة خلال شهر يناير أمام نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون.
وأضاف «أعلم أننا فزنا بالكثير من الألقاب والناس لا يريدوننا أن نفوز مجدداً، ولكن يجب على الحكم أن يكون محايداً، وبصراحة ما يحدث ليس عدلاً». وأوضح اللاعب الإسباني أن العمل الشاق الذي يبذله الفريق يضيع بسبب مثل هذه التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في دوري يعتمد على الجزئيات الدقيقة، مشدداً على أن الخطأ كان واضحاً تماماً في لقطة الهدف، حيث ركل سولانكي ساق جيهي مما تسبب في دخول الكرة المرمى.
وأكد رودري أنه لا يفضّل الحديث عن الحكام ويحترم عملهم بشكل كبير، لكنه يشعر بالإحباط لتكرار هذه الحالات لثلاث مباريات متتالية. وأصدر مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بياناً أكد فيه أن تقنية الفيديو راجعت الحالة وأيدت قرار الحكم باحتساب الهدف معتبرة أن سولانكي لعب الكرة ولم يرتكب خطأ ضد مارك جيهي لتعتمد اللجنة رسمياً الهدف لصالح مهاجم توتنهام.

أخبار ذات صلة
روميرو ينتقد إدارة توتنهام بسبب الصفقات
مَنْ يحسم قمة ليفربول ونيوكاسل؟.. كل الأرقام تنصف «الريدز»
مانشستر سيتي
توتنهام
الدوري الإنجليزي
الحكام
رودري
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©