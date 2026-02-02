«التربية» واتحاد الجولف يختتمان منافسات أول بطولة مدرسية بعجمان

عجمان (وام)

اختتم اتحاد الجولف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أمس أول بطولة مدرسية للجولف على ملعب نادي الزورا في عجمان، بمشاركة 130 طالباً وطالبة من 7 مدارس في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

تصدرت منافسات البطولة مدرسة مجمع زايد التعليمي برأس الخيمة، وجاءت بالمر كز الثاني مدرسة الزوراء 1، في عجمان، وبالمركز الثالث مدرسة الشيخة ميرة بالشارقة، بعد مستويات مميزة من المشاركين والمشاركات.

وأكد خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، أهمية تنظيم أول بطولة مدرسية للجولف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تمثل محطة أساسية في بناء قاعدة قوية للعبة، بتعاون نموذجي ناجح للشراكة المؤسسية، لتعزيز الرياضة المدرسية، ومنح الطلبة فرصة المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة.