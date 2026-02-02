الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الشراع الحديث يحرز 10 ميداليات في «عربية مصر»

منتخب الشراع الحديث يحرز 10 ميداليات في «عربية مصر»
2 فبراير 2026 18:45


الغردقة (وام)
توج منتخب الشراع الحديث بـ10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، في منافسات البطولة العربية للشراع الحديث التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية خلال الفترة من 28 يناير إلى الأول من فبراير، بمشاركة 136 لاعباً ولاعبة من 10 دول عربية هي الإمارات، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن، والمغرب، والجزائر، ومصر الدولة المستضيفة.
وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، منتخبنا الوطني على هذا الإنجاز المشرف، مشيداً بالمستوى الفني المتميز للاعبين واللاعبات وجهود الأجهزة الفنية والإدارية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وجاءت الميداليات الذهبية عبر عبدالله الزبيدي (إلكا 4 عام)، لوكا هيرفي (أوبتمست عام)، وضحى البشر (إلكا 6 بنات)، وكارولينا باجاك (أوبتمست بنات)، أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب حمد المهيري (أوبتمست صغار)، عثمان الحمادي (إلكا 6 عام)، عادل خالد (إلكا 7 ماسترز)، ومروى الحمادي (إلكا 4 بنات).
وحصد محمد العويس الميدالية البرونزية في فئة «إلكا 7» تحت 19 سنة، فيما نالت مروى الحمادي الميدالية البرونزية في «إلكا 4» عام.

