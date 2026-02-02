«مبادلة أبوظبي» تنظم فعالية رسمية لتنس السيدات على الكراسي المتحركة



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة» عن استضافة فعالية رسمية لتنس السيدات على الكراسي المتحركة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأكدت اللجنة أن هذه المنافسات ستكون ضمن البرنامج الرسمي للبطولة المستمرة حتى 7 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

تقام الفعالية بتنظيم «في إل بي سبورتس»، وهي شركة إسبانية لإدارة الفعاليات الرياضية تمتلك خبرة في تقديم بطولات تنس الكراسي المتحركة على منصات كبرى.

وتستقطب الفعالية قائمة من النخبة وفق تصنيف الاتحاد الدولي للتنس، تتقدمها المصنفة 1 عالمياً اليابانية يوي كاميجي، إلى جانب المصنفة 2 عالمياً الهولندية أنييك فان كوت، والمصنفة 7 عالمياً الجنوب أفريقية كجوثاتسو مونتجان، والمصنفة 10 عالمياً الكولومبية أنجيلكا بيرنال، لتشهد أبوظبي مشاركة عدد من أبرز نجمات اللعبة.