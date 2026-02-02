الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



اختتمت بطولة الشارقة كأس الأمم لقفز الحواجز من فئة أربع نجوم منافسات نسختها الرابعة، أمس، بتتويج الفريق الألماني لقفز الحواجز بطلاً لكأس الأمم الشارقة 2026، وحصوله على جائزة الشارقة لونجين الكبرى للبطولة التي تنافس عليها فرسان الفرق من ثماني دول، واحتفظ فريق الإمارات بالمركز الثاني، ثم الفريق الإيرلندي ثالثاً.

تعد بطولة كأس الأمم أولى البطولات الدولية الثلاث التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية بالموسم على ميادينه الداخلية والخارجية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق، وتضمنت 6 منافسات دولية من فئة أربع نجوم، وجرت وقائعها على الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية، وتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة وأخرى لخيول القفز الصغيرة وكأس الأمم لفرسان القفز من فئة الـ«جونيورز» ومنافسات دولية لفئة الشباب والأشبال من فرسان القفز بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

توج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، راعية كأس البطولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، مدير البطولة.

وتنافس على الكأس 8 فرق، وجاء ترتيب نتائجها النهائية على التوالي: ألمانيا، ثم الإمارات وإيرلندا وبريطانيا وإيطاليا، ثم مصر وسوريا، وأخيراً البرازيل، ومعظمها من الدول التي تشكل بمشاركاتها القوية ثقلاً بميادين القفز الدولية والعالمية.

أقيمت منافسة كأس الأمم الشارقة بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وأسفرت نتائجها عن فوز الفريق الألماني بمجموع 10 نقاط جزاء (0 + 10) والثاني للمرة الثانية على التوالي فريق الإمارات بمجموع 12 نقطة جزاء (8 + 4)، والثالث الفريق الإيرلندي بمجموع 20 نقطة جزاء (4 + 16).

مثل فريق الإمارات الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لامور» (12 سنة)، وحميد عبد الله خليفة المهيري والجواد «فونسيت في دي هافنك» (12 سنة)، وعبد الله محمد المري والجواد «بي بي اس مغريغور» (14 سنة)، وجميع الخيول التي شاركت تعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، والفارس الشيخ علي جمال ناصر النعيمي مع الجواد «كابولت في دي» (11 سنة)، وتعود ملكيته إلى نادي الشارقة للفروسية.

وضمن منافسات يوم ختام البطولة، أحرز الفارس البلجيكي كونستانت فوزاً جديداً من فئة أربع نجوم، متصدراً منافسة الجولة مع تمايز من الوزن الثقيل على حواجز الـ150 سم على أرضية الميدان الخارجي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتنافس فيها 53 مشاركاً نجح منهم 9 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس البلجيكي كونستانت باشن وأنهى التمايز مع الفرس «دياز دو ثوت» (12 سنة) في زمن بلغ 39.78 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة السويدية أنتونيا بترسون والفرس «كوم فوس» (10 سنوات) وبزمن 40.53 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس السعودي رمزي الدهامي مع الفرس «أدريسي» (11 سنة) وبزمن التمايز 41.23 ثانية.

وفاز الفارس السويدي هينريك إيكرمان بجائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين من فئة أربع نجوم، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وصمم مسارها بحواجز الـ145 سم وتنافس فيها 40 مشاركاً، وأنهى المرحلتين 13 فارساً دون خطأ وأفضل زمن في المرحلة الثانية سجله الفارس المتصدر هينريك إيكرمان مع الفرس «غلامور غيرل» (14 سنة)، وبلغ 25.09 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني فارسنا الشاب محمد حمد الكربي مع الجواد «ليون فان دو بلاتان» (14 سنة) وبزمن منافس حيث بلغ 25.17 ثانية، وجائزة المركز الثالث كانت أيضاً من نصيب جيل الفرسان الصاعد بقوة إلى صفوف المستوى الأول الفارس سعيد محمد المازمي مع الجواد «باشون في دي دنهوف» (10 سنوات)، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 26.15 ثانية.

واختتمت منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس فيها 48 فارساً وفارسة، وتجدد التنافس بين 6 منهم في جولة التمايز، ونجح 4 منهم في إكمال التمايز دون خطأ، وحازت مركز الصدارة الفارسة الألمانية صوفي هينرز مع الجواد «دكتور بيلو» وبزمن التمايز 42.42 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني رامين شهابي، وأكمل التمايز مع الجواد «زد دو سابيت زد» في زمن 42.72 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثالث الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مع الفرس «دونت ك في دي زوهيغ زد» وزمن التمايز 43.12 ثانية، وتبعه رابعاً فارسنا مفتاح الظاهري مع الجواد «بيلولاف دو كاندي».

وخطف الفارس الإماراتي الناشئ علي مفرج الكربي الفوز بجائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين من فئة النجمة الواحدة، برعاية «سنشرو» وصمم مسارها بحواجز الـ120 سم على أرضية الميدان الداخلي، وتنافس فيها 102 مشارك، ونجح 15 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس الإماراتي علي مفرج الكربي مع الفرس «سوبر تروبر» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 36.32 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية آمنة أهلي مع الجواد «جيمس في دي بي» وبزمن منافس بلغ 36.91 ثانية، والفارسة الهندية ميشا خان كانت حظوظها حاضرة هنا أيضاً، وهي تحرز جائزة المركز الثالث مع الفرس «فيرست ليدي» وفي زمن 37.46 ثانية.

وحقق فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني «مشترك» في منافسة تجميع النقاط بالـ«جوكر» من فئة النجمة الواحدة وبرعاية ماجستيك وصمم مسارها بـ10 حواجز ارتفاعها 120 سم والحاجز الـ«جوكر» 130 سم وتنافس فيها 117 مشاركاً نجح منهم 33 فارساً في مهمة تجميع كامل النقاط (65 نقطة) بالقفز فوق الحاجز الـ«جوكر» ضمن الزمن المسموح.

وتوّجت بجائزة المركز الأول الفارسة الإماراتية صليحة الكتبي مع الجواد «إلتون»، وجمعت كامل النقاط في زمن بلغ 47.32 ثانية، وتوّج فارسان بجائزة المركز الثاني «مشترك» الفارس الإماراتي علي حسين النويس مع الجواد «وان لويس»، والفارسة الهندية ميشا خان مع الفرس «فيرست ليدي» بزمن تجميع النقاط 48.92 ثانية للفارسين.

وتوّج فريق فرسان الإمارات لقفز الحواجز بكأس الأمم لفئة الـ«جونيورز»، برعاية نادي الشارقة للفروسية وجاءت المنافسة بمواصفات الجولتين وصمم مسارها على ميدان الصالة المغطاة بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس على اللقب ثلاثة فرق من الإمارات ومصر والعراق، وتوّج فريق الإمارات بكأس الأمم لفئة الـ«جونيورز» بفارق التوقيت، مسجلاً 220.33 ثانية في الجولة الثانية، وتكوّن من الفرسان محمد ماجد العواني والجواد «هميسيس آرمور» ومحمد سعيد الغرير مع الفرس «كورليسكا»، وعلي مفرج الكربي مع الفرس «سالسا»، والفارس صالح مفرج الكربي مع الفرس «اسبريسو»، وجاء الفريق المصري ثانياً بزمن 217.2 ثانية والفريق العراقي ثالثاً بزمن 218.1 ثانية.

وحاز الفارس السوري صبري بادنكي على لقب كأس المنافسة الدولية لفئة الشباب من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز الـ130 سم، وأقيمت بالميدان الخارجي برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتنافس فيها 13 فارساً، والتقى فارسان في جولة التمايز وأنجزاها دون خطأ أيضاً، وأسفرت عن فوز الفارس السوري صبري بادنكي مع الجواد «ليبرتي في دي دي» وبزمن التمايز 47.48 ثانية وتوّج بكأس المركز الثاني فارسنا الشاب محمد سعيد الغرير مع الجواد «دارك ساتيسفكشن بي اس» والزمن 48.91 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس السوري جواد نظام مع الجواد «فاروسو دبليو» بناءً على نتيجة أدائه في الجولة الرئيسة.