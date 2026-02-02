الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حتا و«الشارقة لرياضة المرأة» يتصدران ألقاب كأس الاتحاد لألعاب القوى

حتا و«الشارقة لرياضة المرأة» يتصدران ألقاب كأس الاتحاد لألعاب القوى
2 فبراير 2026 19:30


دبي (وام)
اختتم اتحاد ألعاب القوى منافسات بطولة كأس الاتحاد لفئتي الشباب والأشبال التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بمضمار نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة381 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.
حصد نادي حتا لقب كأس الاتحاد لفئة الشباب محرزاً 7 ميداليات ذهبية، وجاء نادي النصر وصيفاً برصيد 3 ذهبيات، ونادي أبوظبي لألعاب القوى ثالثاً بذهبيتين، وتفوق نادي الشارقة لرياضة المرأة في فئة الشابات ليحصد لقب الكأس برصيد 10 ميداليات ذهبية.
ونجح نادي الشارقة لرياضة المرأة أيضاً بحصد لقب فئة الأشبال للبنات برصيد 9 ميداليات ذهبية، وحقق نادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 6 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الوصل ثالثاً بميدالية ذهبية واحدة.
وانتزع نادي أبوظبي صدارة الأشبال لفئة الذكور محققاً 6 ميداليات ذهبية، تلاه نادي النصر وصيفاً بعدد 4 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الشارقة ثالثاً برصيد 3 ميداليات ذهبية.
وأكد الاتحاد أن البطولة شهدت تسجيل نتائج مميزة على مستوى الأرقام والتنافسية بين المشاركين، والأداء الفني العالي، بما يرسخ تطور العمل في قطاع المراحل السنية، مشيداً بالجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية والإدارية، والكوادر التحكيمية والتنظيمية.

أخبار ذات صلة
15 فريقاً تسجّل البصمة الإماراتية في «عربية السيدات 2026»
7 فرق تتنافس على ألقاب المبارزة في «عربية السيدات»
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
حتا
نادي الشارقة لرياضة المرأة
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©