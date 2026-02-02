حتا و«الشارقة لرياضة المرأة» يتصدران ألقاب كأس الاتحاد لألعاب القوى



دبي (وام)

اختتم اتحاد ألعاب القوى منافسات بطولة كأس الاتحاد لفئتي الشباب والأشبال التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد بمضمار نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة381 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً.

حصد نادي حتا لقب كأس الاتحاد لفئة الشباب محرزاً 7 ميداليات ذهبية، وجاء نادي النصر وصيفاً برصيد 3 ذهبيات، ونادي أبوظبي لألعاب القوى ثالثاً بذهبيتين، وتفوق نادي الشارقة لرياضة المرأة في فئة الشابات ليحصد لقب الكأس برصيد 10 ميداليات ذهبية.

ونجح نادي الشارقة لرياضة المرأة أيضاً بحصد لقب فئة الأشبال للبنات برصيد 9 ميداليات ذهبية، وحقق نادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 6 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الوصل ثالثاً بميدالية ذهبية واحدة.

وانتزع نادي أبوظبي صدارة الأشبال لفئة الذكور محققاً 6 ميداليات ذهبية، تلاه نادي النصر وصيفاً بعدد 4 ميداليات ذهبية، وجاء نادي الشارقة ثالثاً برصيد 3 ميداليات ذهبية.

وأكد الاتحاد أن البطولة شهدت تسجيل نتائج مميزة على مستوى الأرقام والتنافسية بين المشاركين، والأداء الفني العالي، بما يرسخ تطور العمل في قطاع المراحل السنية، مشيداً بالجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية والإدارية، والكوادر التحكيمية والتنظيمية.