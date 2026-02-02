كأس أبوظبي الذهبي للخيول تستقطب النخبة بجوائز مليون دولار



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مضمار أبوظبي للسباق اكتمال استعداداته لاستضافة سباق كأس أبوظبي الذهبي السبت المقبل، وبينما يعد الكأس جزءاً ثابتاً من روزنامة موسم السباقات، يمثل هذا العام محطة فارقة مع إدراج سباق عالمي جديد للخيول المهجنة الأصيلة من فئة «قوائم»، في خطوة تسجّل دخول أبوظبي للمرة الأولى إلى سوق السباقات العالمية للخيول المهجنة بهذا المستوى من الحضور الدولي.

ويُعد سباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة السباق الرئيسي للأمسية، بجوائز مالية تبلغ مليون دولار، ليكون واحداً من أغلى سباقات هذه الفئة في العالم.

واستقطب السباق نخبة من الخيول العالمية، متضمنة: «ستراوس» بإشراف المدرب ريو تاكي، «ويتنس ستاند» بإشراف المدربيّن د. ريتشارد نيولاند وجيمي إنسول، «هولواي بوي» بإشراف المدرب كارل بيرك، «قدوة» بإشراف المدربيّن سايمون وإد كريسفورد، «كومانشي بريف» بإشراف المدرب دوناكا أوبراين، «ملجوم» بإشراف المدرب مايكل كوستا، «جونكيل» بإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مقعد تلقائي في سباق «أولد فورستر بوربون تيرف كلاسيك» من الفئة الأولى، بجوائز مليون دولار، والذي يقام على مضمار تشيرشل داونز خلال يوم «كنتاكي ديربي»، بما يعزز من المكانة الدولية للسباق.

وفي إطار التزامه الراسخ برياضة الفروسية، وقّع مضمار أبوظبي للسباق وشركة أدنوك شراكة استراتيجية لمدة 3 سنوات، تُصبح بموجبها أدنوك الراعي الرسمي لسباق كأس أبوظبي الذهبي لثلاث دورات متتالية من 2026 إلى 2028، إلى جانب كونها الشريك المقدم للسباق السابع، سباق المليون دولار، كما انضمت الاتحاد للطيران كراعٍ رسمي لكأس أبوظبي الذهبي 2026، لتكون الشريك المقدم للسباق الأول.

وقال علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تواصل سباقات مضمار أبوظبي للسباق استقطاب نخبة الخيول المهجنة والعربية الأصيلة، التي تعكس بوضوح المكانة التي تتبوأها الإمارات في الخارطة العالمية لسباقات الخيل».

وأضاف: إطلاق النسخة الأولى لسباق كأس أبوظبي الذهبي تشكل إضافة نوعية للسباقات التي ينظمها ويستضيفها مضمار أبوظبي للسباق، وتشكل محطة جديدة تجذب نخبة خيول هذه الفئة، للتنافس في أحد أعرق المضامير في الدولة، وهي فئة مهمة تحظى بمتابعة محبي السباقات حول العالم، في المضمار الذي رسخ مكانته منذ عقود بتنظيم أقوى السباقات بمشاركة نخبة الخيول.

وتقتصر المشاركة في السباق على الخيول المصنفة 95 فما فوق، مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، إضافة إلى الخيول بعمر 3 سنوات، مع السماح بوزن قدره 2 كجم للأفراس والمهرات، بما يضمن مستوى عالياً من التنافس.

كما يضم برنامج الأمسية 7 سباقات تجمع بين الخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة، في تجسيد حي لإرث الإمارات العريق وطموحاتها العالمية في مجال سباقات الخيل.

وتشمل السباقات المصاحبة، سباق العنود الكلاسيكي (الفئة الأولى) لمسافة 2200 متر، سباق واحة ليوا (الفئة الثانية) لمسافة 1400 متر، الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي (قوائم) لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات، سباق بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) لمسافة 2400 متر، إضافة إلى سباقي تكافؤ مخصصين للخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة.

وسيتم تتويج الفائز بكأس مصممة خصيصاً للحدث من دار «جيرارد» البريطانية العريقة، أقدم دار جواهر في العالم، والتي اشتهرت بصناعة أبرز الكؤوس الرياضية العالمية، وقد استُلهم تصميم الكأس من التراث الإماراتي، متضمناً رمزية شجرة الغاف ونقوش «السدو» التقليدية وعناصر الفروسية الأصيلة.

ولا تقتصر أمسية سباق كأس أبوظبي الذهبي على السباقات فقط، حيث يستمتع الضيوف بتجربة راقية في مرافق مضمار أبوظبي للسباق المجددة حديثاً، والتي تضم ضيافة عالمية المستوى في ردهة «هاكاسان» الحائزة على نجمة ميشلان، إلى جانب عروض متنوعة من الأطعمة والمشروبات، وعروض فنية حية، ومسابقة «الأكثر أناقة»، وأنشطة عائلية، وحفل ما بعد السباق يحييه منسق موسيقى عالمي، في تجربة تعكس مكانة أبوظبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية.

