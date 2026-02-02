الجزيرة يكمل عقد مربع «ذهب الكأس» في «قمة الإثارة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكمل الجزيرة عقد مربع ذهب كأس رئيس الدولة بعد الفوز على بني ياس 2-1 باستاد آل نهيان اليوم في ختام مواجهات الدور ربع النهائي، وخطف «فخر أبوظبي» الفوز بعد مباراة مثيرة وقوية خاصة في الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة من الدقيقة 85 حتى الدقيقة 87 عندما أهدر بني ياس فرصة محققة للتسجيل في اربع مرات وارتدت الكرة من العارضة مرة ومن القائم مرة ومن المدافعين مرتين قبل أن يدرك سهيل النوبي التعادل في الدقيقة نفسها، ثم يعيد برونو التقدم للجزيرة مجددا بعدها بدقيقة واحدة وتحديدا في الدقيقة 87.

وكان فينسيوس ميلو قد سجل هدف التقدم لفخر أبوظبي في الدقيقة 40 من المباراة التي شهدت تألقا غير عادي من علي خصيف حارس الجزيرة الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق خاصة في الشوط الثاني.

وجاء الشوط الأول من اللقاء أقل من المتوسط لكن جاءت الحصة الثانية مثيرة وقوية تبادل فيها الفريقان الهجوم، إلا أن هجوم «السماوي» كان الأكثر قوة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل وسط تألق لافت من علي خصيف حارس فخر أبوظبي لينتهي اللقاء بتأهل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي للمسابقة.