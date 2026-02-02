الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

وزارة الرياضة تختتم النسخة الأولى من بطولة المواهب للريشة الطائرة

وزارة الرياضة تختتم النسخة الأولى من بطولة المواهب للريشة الطائرة
2 فبراير 2026 22:45


الشارقة (وام)
اختتمت في نادي مليحة منافسات النسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة، التي نظمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة، برعاية وزارة الرياضة.
وقدّمت البطولة التي أقيمت على 8 ملاعب احترافية مجهزة وفق أعلى المعايير، نموذجا تنافسيا متكاملًا بمشاركة للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، مع حضور لافت للفئات السنية الصغيرة بدءًا من عمر خمس سنوات.
وأسفرت البطولة عن اختيار عشرات اللاعبين واللاعبات ليشكلوا النواة الأولى لمسار وطني طويل المدى، يعد أحد المرتكزات الأساسية لبرامج الإعداد نحو الأولمبياد.
وحظيت البطولة بدعم مؤسسي وحضور رسمي بارز، تمثل في مشاركة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، حيث اطلع على سير المنافسات، الذي أشاد بمستوى التنظيم، مؤكداً أن البطولة تأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى إعداد أجيال رياضية قادرة على التنافس في أعلى المستويات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للمواهب الرياضية.
وأكدت وزارة الرياضة أن بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة، تمثل محطة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في سن مبكرة، وبناء قاعدة مستدامة من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات الأولمبية المستقبلية.
كما شهدت البطولة حضور البطل العالمي والمصنف الثالث على العالم في اللعبة، الدانماركي أنس إنتنسون.

