«أبوظبي للصقارين» يعلن تفاصيل منافسات الصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز»

«أبوظبي للصقارين» يعلن تفاصيل منافسات الصيد بالصقور في «ألعاب الماسترز»
2 فبراير 2026 22:52


أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي للصقارين تفاصيل بطولة «ألعاب الماسترز» للصيد بالصقور المقررة يوم 11 فبراير الحالي في مقره بمنطقة الفلاح، ضمن فعاليات بطولة ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، وتجهيز القرية الملحقة بالنادي لاستقبال ضيوف الدولة، ومختلف فئات الجمهور.
وأكد النادي أن منافسات كبار المواطنين تتضمن جميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس، كما تشهد منافسات الشباب فئات جير شاهين، وجير تبع- فرخ وجرناس، وجير بيور، وقرموشة جير- فرخ وجرناس، بينما تتضمن فعاليات فئة السيدات جميع الصقور فرخ وجرناس.
وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن أشواط كبار المواطنين تحمل رسالة تقدير لدورهم المحوري في حفظ الموروث التراثي، ومنحهم فرصة التنافس وفق إمكاناتهم وخبراتهم، لتعزيز التواصل بين الأجيال، ونقل الخبرة والمعرفة.
وأشار إلى أن المنافسات ترسخ رؤية النادي لاستقطاب الصقارين، ودعم مشاركتهم في البطولات التراثية، وتنمية المهارات، وتبادل الخبرات بين المشاركين، ودعم استدامة رياضة الصيد بالصقور، ونقلها للأجيال القادمة، مضيفاً أن وجود المرأة ضمن برنامج الفعاليات، يسهم في تمكينها، من خلال المشاركة في أشواط تنافسية تراعي الخصوصية، لتجسيد الشمول المجتمعي، ودورها في حفظ التراث.

