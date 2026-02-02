الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«المحترفين» تعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في يناير

«المحترفين» تعلن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في يناير
2 فبراير 2026 22:56


أبوظبي (وام)
أعلنت رابطة المحترفين اليوم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في شهر يناير 2026، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، 5 لاعبين هم ثنائي العين ماتيوس بالاسيوس ولابا كودجو، ونيكولاس خيمينيز (الوصل)، ويوري سيزار (شباب الأهلي)، ودوسان تاديتش (الوحدة).
وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 3 لاعبين، هم أحمد الحوسني حارس خورفكان، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وخالد عيسى (العين).
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب في شهر يناير، كل من باولو سوزا (شباب الأهلي)، وفلاديمير إيفيتش (العين)، وخوسيه مورايس (الشارقة).
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة، تعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

