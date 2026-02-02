الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اكتمال عقد المتأهلات إلى دور الـ 16 من بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

اكتمال عقد المتأهلات إلى دور الـ 16 من بطولة مبادلة أبوظبي للتنس
2 فبراير 2026 23:36

 
أبوظبي (وام)
اكتمل اليوم عقد اللاعبات المتأهلات إلى دور الستة عشر من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، والمقامة حالياً في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات.
وشهدت منافسات دور الـ 32 التي أقيمت اليوم فوز الأوكرانية دايانا يستر على البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين دون مقابل 6-2، و7-5، لتواجه في الدور المقبل الروسية أيكاترينا الكندروفا المصنفة الثانية عالمياً.
وتأهلت البريطانية سوناي كارتال بعد فوزها على الإسبانية كريستينا بوكشا بمجموعتين دون مقابل 6-3، و7-6، لتواجه في الدور المقبل السويسرية بيلندا بنشيتش المصنفة الأولى عالمياً.
كما تأهلت أيضاً السويسرية سيمونا والترت بعد فوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا بمجموعتين لمجموعة واحدة 7-6، و3-6، و6-4، وستواجه سيمونا في الدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسن، المصنفة الستة عشر عالمياً.
وحجزت البيلاروسية اليكساندرا ساسنوفيتش المصنفة الـ109 عالمياً مقعدها في دور الستة عشر بعد فوزها على المصنفة الثامنة الإسبانية بولا بادوسا بمجموعتين لمجموعة 6-4، و3-6، و6-1، وستواجه في الدور المقبل الفلبينية الكس ايلا، المتأهلة من فوزها على التونسية زينب سونميز.
وتأهلت إلى الدور المقبل أيضا اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة الثامنة عالمياً بعد فوزها على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا بمجموعتين لمجموعة واحدة 5-7، و7-6، و6-2، وستواجه في الدور المقبل التشيكية سارة بجليك المتأهلة من فوزها على الأميركية آشلين كروجر.
كما بلغت دور الستة عشر الإندونيسية جانيس تجين بعد فوزها على الأسترالية مايا جوينت بمجموعتين لمجموعة 7-6، و3-6، و6-3، وستواجه في الدور المقبل الروسية ليودميلا سامسونوفا.

