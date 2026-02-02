الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الريف بطل نهائي إسقاط الصحون في البطولة الـ 14 للرماية

جانب من منافسات بطولة إسقاط الصحون (وام)
3 فبراير 2026 01:59

أبوظبي (وام)

اختُتمت، أمس، منافسات نهائي إسقاط الصحون لفئة فرق الرجال «39 سنة فما دون»، ضمن البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، التي تُقام على ميدان نادي الريف للرماية في أبوظبي.
وأسفرت نتائج النهائي عن تتويج فريق الريف بالمركز الأول، فيما حلّ فريق مصفوت في المركز الثاني، وجاء فريق العزم في المركز الثالث.
شهد منافسات النهائي اللواء الركن «م» سالم علي الغفلي، قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة العليا للبطولة، وحسن سالم الغول، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، بجانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الرماية، وجمهور غفير.
وأكد حسن سالم الغول، أن بطولة الرماية السنوية تمثّل محطة رياضية مهمة تعزّز مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الرماية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن البطولة نجحت، عبر مسيرتها الممتدة، في التوسع من حيث عدد الفئات والمشاركين، واستقطاب مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات، بما يجسّد رؤية الدولة القائمة على الانفتاح والتعايش، ويعزّز من تبادل الخبرات ورفع مستوى التنافس.
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة واصلت تطوير الجوانب التنظيمية والتقنية، من خلال تحديث الميادين واعتماد أنظمة إلكترونية متقدمة لتحكيم وتسجيل النتائج، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية، مؤكداً الالتزام بمواصلة تطوير البطولة وتوسيع نطاقها في النُّسخ المقبلة.

الريف
الرماية
أبوظبي
