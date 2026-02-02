الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للتايكواندو 2025

محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للتايكواندو 2025
3 فبراير 2026 01:28


الفجيرة (وام)
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور قطاع الرياضة في دعم رؤية إمارة الفجيرة والنهوض بركائز نموها الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء أمس، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للتايكواندو، لتكريم الشخصيات والجهات الرياضية المتميزة لعام 2025، بحضور الدكتور تشوي تشونج وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية الدولية.
وأشار سموه إلى متابعة وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم القطاع الرياضي وتطوير بيئته، بما يسهم في صقل مهارات الرياضيين ودعمهم وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية، إسهاماً في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي للتايكواندو، واللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو وبطولة كأس العرب، مؤكداً أن التنظيم المحكم والالتزام بالمعايير العالمية يعكس جاهزية الإمارة المستمرة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية وإنجاح أهدافها.
وكرّم سموه، لاعبة التايكواندو البلجيكية سارة شعاري بجائزة أفضل لاعبة على مستوى العالم.
من جانبه، أعرب الدكتور تشوي تشونج وون عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على الدعم المستمر للرياضة في الإمارة، وعلى توفير بيئة مثالية لتطوير الألعاب وتنظيم المنافسات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية.
وتستضيف إمارة الفجيرة حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للتايكواندو للمرة الثانية، بعد أن احتضنت الحفل في عام 2018، بحضور كبار مسؤولي الاتحاد الدولي ونخبة من الشخصيات الرياضية، ضمن جدول الفعاليات الرياضية الدولية المرموقة التي شهدتها الإمارة آنذاك، تأكيداً على مكانتها كوجهة رياضية عالمية.
حضر مراسم الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو، وعدد من المسؤولين المحليين.

 

