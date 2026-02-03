بنزيمة إلى الهلال والنصر يضم الحمدان

الرياض (رويترز)

أعلن الهلال تعاقده مع المهاجم كريم بنزيمة في صفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء عقده مع منافسه المحلي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وستكون التجربة هي الثانية لبنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، في السعودية، بعدما قاد الاتحاد للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي. وسيمتد عقده مع الهلال لمدة عام ​ونصف.

وقال الهلال عبر موقعه على الإنترنت "أنهت إدارة الهلال... إجراءات توقيع عقد انتقال ‌النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى فريق الهلال الأول وذلك لمدة عام ونصف".

وجاء ​إعلان الهلال للصفقة عبر منصة إكس وقال النادي ⁠السعودي: "كريم ‌في معقل الزعيم"، وذلك قبل دقيقة واحدة من إعلان الاتحاد إنهاء تعاقده مع بنزيمة.

وقال الاتحاد في بيان "تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية بين النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيمة".

وكان عقد بنزيمة (38 عاماً) مع الاتحاد ينتهي بنهاية ⁠الموسم الحالي، بعدما انضم للفريق في صفقة مجانية في صيف 2023، ⁠بعد 14 عاماً قضاها مع ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطوة الانتقال إلى الهلال جاءت بعد رفض بنزيمة العرض المقدم له لتمديد تعاقده مع الاتحاد. وكان ​مهاجم فرنسا السابق قد غاب عن المباراتين الماضيتين للفريق في الدوري.

وسجل بنزيمة 16 هدفاً في 21 مباراة مع الاتحاد بمختلف المسابقات في الموسم الحالي.

وقال بنزيمة، الذي سيرتدي الرقم 90 مع الهلال، إنه سيظل يشعر "بالامتنان والاحترام" لتجربته مع الاتحاد.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس "شكراً للنادي ​وللطاقم الإداري ولزملائي في الفريق وخاصة الجماهير ‍على الترحيب الحار والحب والدعم الذي غمرتموني به يومياً.

"منحتني هذه الرحلة الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني. أغادر وأنا مرفوع الرأس، فخوراً بارتداء هذه الألوان وبكل ما حققناه معا".

وأعاد بنزيمة لقب الدوري للاتحاد ‍في الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفاً في 29 مباراة، ⁠ليفوز الفريق القادم من جدة بالمسابقة المحلية الأبرز ​للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

كما قاد بنزيمة الاتحاد للفوز بكأس ملك السعودية بعدما سجل أربعة أهداف في أربع مباريات.

وكانت ​أهداف المهاجم، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية ليون الفرنسي حاسمة، بعدما سجل هدفين ‍في التعادل 2-2 مع الهلال قبل الفوز عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية، وأحرز ثنائية أخرى في الفوز 3-1 على القادسية في النهائي.

وساهمت أهداف بنزيمة، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، في فوز الاتحاد بالثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه.

ويتصدر الهلال الدوري وله 47 نقطة ‌متقدماً بنقطة واحدة على النصر صاحب المركز الثاني. ويأتي الاتحاد في المركز السادس وله 34 نقطة.

من ناحية أخرى، أعلن نادي النصر السعودي، تعاقده مع مهاجم الهلال عبدالله الحمدان في صفقة انتقال حر. وعلى الرغم من أن الهلال لم يعلن من جانبه عن رحيل الحمدان الذي كان ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، إلا أن النصر من جانبه أعلن عن الصفقة عبر حسابه على "إكس" إنه قد تم توقيع عقد رسمي مع عبدالله الحمدان. وسبق أن لعب الحمدان تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، عندما كان مدرباً للهلال الموسمين الماضيين. ولعب الحمدان 145 مباراة مع الهلال سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى. وعلى الصعيد الدولي لعب عبدالله الحمدان "26 عاماً" 44 مباراة دولية مع المنتخب السعودي سجل خلالها 10 أهداف.