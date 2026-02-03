الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

200 لاعب ولاعبة يكتبون «رواية الجودو» في «ماسترز أبوظبي»

200 لاعب ولاعبة يكتبون «رواية الجودو» في «ماسترز أبوظبي»
3 فبراير 2026 09:45

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، الجدول الزمني لمنافسات الجودو، ضمن فعاليات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، والتي تقام بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي أيام 7 و8 و9 فبراير الحالي، على نهج بطولات الاتحاد الدولي للجودو.
وأعلن رئيس الاتحاد، أن 200 لاعب ولاعبة من المواطنين وحاملي الجنسيات المختلفة فوق 30 عاماً، تقدموا للمشاركة في البطولة التي تنطلق منافساتها صباح السبت المقبل، وتسبقها إجراءات التدقيق والتسجيل والميزان لأوزان فئة الوزن الخفيف، الذي يتضمن منافسات تحت 48 و52 كجم للسيدات، ومنافسات تحت 60 و66 كجم للرجال، بينما خُصصت الفترة المسائية من المنافسات للأدوار النهائية والتتويج.
وتحدّد يوم الأحد المقبل موعداً لمنافسات أوزان تحت 57 و63 كجم للسيدات، والوزن الخفيف المتوسط للرجال تحت 73 و81 كجم.. وتختتم البطولة الاستثنائية ضمن فعاليات التجمع العالمي الكبير، يوم 9 فبراير بإقامة منافسات الوزن الثقيل للجنسين، والتي تشمل أوزاناً تحت وفوق 78 كجم للسيدات، ومنافسات الرجال لأوزان تحت 90 كجم، وفوق وتحت 100 كجم.
من جهة ثانية، استعرضت اللجنة الفنية باتحاد الجودو برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، كافه الترتيبات الفنية والتنظيمية، التي تسبق انطلاقة منافسات «جودو ماسترز أبوظبي 2026»، بهدف المساهمة في إنجاح الحدث الرياضي العالمي، متعدد الألعاب الرياضية، الذي تستضيفه أبوظبي، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بما يعكس الرؤية الوطنية المتقدمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة الأخوية المجتمعية بين مختلف الشعوب الصديقة والشقيقة.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
