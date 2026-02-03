الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سيدات الشارقة» بطل «السكتون صحون» في «الرماية السنوية»

«سيدات الشارقة» بطل «السكتون صحون» في «الرماية السنوية»
3 فبراير 2026 11:16

أبوظبي (وام)
تُوِّج فريق الشارقة بلقب مسابقة السكتون صحون - فئة السيدات، التي جاءت ضمن منافسات البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية، والمقامة على ميدان نادي الريف للرماية في أبوظبي.
وجاء تتويج فريق الشارقة بالمركز الأول بعد صراع قوي مع فريق النخبة، الذي حلّ في المركز الثاني، بينما حصل فريق أبو مريخة على المركز الثالث.
وشهدت المسابقة مشاركة ثمانية فرق، بواقع خمس راميات في كل فريق، قدّمن مستويات فنية مميزة، وأظهرن تنافساً قوياً يعكس تنامي الحضور النسائي في رياضة الرماية.
وأعربت لاعبات فريق الشارقة عن سعادتهن بالتتويج، مؤكدات أن الفوز جاء ثمرة للاستعداد الجيد والعمل الجماعي والتركيز العالي طوال مراحل المنافسة.
من جانبهم، أشاد مسؤولو اللجنة المنظمة بالمستوى الفني المتقدم الذي شهدته مسابقة السكتون صحون للبطولة النسائية، مؤكدين أن هذه المنافسات تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير رياضة الرماية النسائية، وتنسجم مع أهداف البطولة الرابعة عشرة للرماية السنوية في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور المرأة في المنافسات الرياضية المتخصصة.

