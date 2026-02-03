الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
ماكسي وبارلو يقودان سيكسرز للفوز على كليبرز في «السلة

ماكسي وبارلو يقودان سيكسرز للفوز على كليبرز في «السلة
3 فبراير 2026 11:19

واشنطن (أ ب)
سجّل تيريس ماكسي 29 نقطة، من بينها 7 رميات ثلاثية، وأضاف دومينيك بارلو 26 نقطة و16 متابعة، ليقودا فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 128/ 113 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وشهدت المباراة حضور اسمين كبيرين لم يتم اختيارهما ضمن احتياطي مباراة كل النجوم: جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وكواهي لينارد لاعب لوس أنجلوس كليبرز. وسجّل إمبيد 24 نقطة، حيث يواصل استعادة كامل لياقته بعد إصابته في الكاحل الأيمن، وحقق سيكسرز انتصاره الحادي عشر مقابل 10 هزائم من دون بول جورج، الذي يقضي عقوبة الإيقاف لـ25 مباراة لانتهاكه برنامج مكافحة المنشطات في دوري كرة السلة الأميركي. وسجل ليونارد 29 نقطة لفريق كليبرز، وأضاف جورادن ميلر 21 نقطة بعد مشاركته من مقاعد البدلاء. وغاب عن كليبرز جيمس هاردن، وذلك عن المباراة الثانية على التوالي لأسباب شخصية. وكان المدرب تيرون ليو قال قبل المباراة إن هاردن كان في منزله في فينيكس.
وفي بقية المباريات، فاز هيوستن روكتس على إنديانيا بيسرز 118/ 114، وممفيس جريزليس على مينيسوتا تمبرولفز 137/ 128.

