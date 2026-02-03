أتلتيكو مدريد يختتم الانتقالات الشتوية بالصفقة الثلاثية

مدريد (أ ف ب)

أبرم أتلتيكو مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، ثلاث صفقات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، بضمه لاعبي خط الوسط رودريجو ميندوسا والمكسيكي أوبيد فارجاس، وتأكيده وصول المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان.

وكان المدرب الأرجنتيني للقطب الثاني في العاصمة مدريد دييجو سيميوني، طلب تعزيزات مع احتلال فريقه المركز الثالث بفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بعد رحيل الإنجليزي كونور جالاجر والإيطالي جاكومو راسبادوري في وقت سابق من سوق الانتقالات الشتوية.

وانضمّ ميندوسا من إلتشي مقابل نحو 20 مليون يورو (23.5 مليون دولار)، من دون أن يعلن أتلتيكو قيمة الصفقة رسمياً. ووقّع اللاعب عقداً مع النادي حتى عام 2031.

أما فارجاس، البالغ 20 عاماً، فانتقل من نادي سياتل ساوندرز الأميركي، وكان واجه أتلتيكو الصيف الماضي في كأس العالم للأندية.

وكان أتلتيكو أعلن الأحد توصّله إلى اتفاق لضمّ لوكمان من أتالانتا الإيطالي في صفقة قدّرت بنحو 40 مليون يورو.

وأتمّ الروخيبلانكوس الصفقة الاثنين، ومنح اللاعب النيجيري عقداً يمتد حتى عام 2030.

يُذكر أنّ أندية الدوري الإسباني أنفقت مبالغ محدودة جداً في سوق الانتقالات الشتوية، إذ استعان برشلونة بالبرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، فيما لم يُجرِ ريال مدريد أي تعاقدات.