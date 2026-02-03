روكتس يضاعف محنة بيسرز والفوز السابع يقرّب هورنتس من «البلاي أوف»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قاد لاعب الارتكاز الدولي التركي ألبيرين شنجون فريقه هيوستن روكتس إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث توالياً، عندما ساهم بتسجيل 39 نقطة مع 16 متابعة، في فوزه على مضيفه إنديانا بيسرز 118-114 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبرز شنجون، أحد أبرز المستبعدين من مباراة كلّ النجوم هذا الشهر، في الجانبين الهجومي والدفاعي، مانحاً هيوستن روكتس انتصاراً صعباً هو الـ31 في 48 مباراة هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية.

وأضاف جباري سميث جونيور 19 نقطة مع أربع متابعات، وآمين طومسون 16 نقطة.

في المقابل، برز الثنائي الكاميروني باسكال سياكام والبديل الكندي بينيديكث ماثورين في صفوف إنديانا بيسرز، بتسجيل الأول 27 نقطة، والثاني 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات لكل منهما دون تجنيب فريقهما الذي يحتل المركز الأخير في المنطقة الشرقية، الخسارة السابعة والثلاثين في 50 مباراة.

وتوقّفت سلسلة انتصارات مينيسوتا تمبروولفز عند أربع مباريات بعد سقوطه أمام مضيفه ممفيس جريزليز 128-137.

ورفع ممفيس الذي يفتقد نجمه المصاب جا مورانت، رصيده إلى 19 فوزاً في 48 مباراة في المركز الحادي عشر للمنطقة الغربية، بفضل 30 نقطة لجارِن جاكسون جونيور.

وأنهى سبعة لاعبين من ممفيس المباراة برقمين مزدوجين في التسجيل، إذ أحرز تاي جيروم 19 نقطة، وجايلن ويلز 18 نقطة، فيما سجّل كام سبنسر وفينس وليامس 16 نقطة لكل منهما.

واقترب شارلوت هورنتس خطوة من مناطق البلاي أوف، بفوزه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 102-95، محققاً انتصاره السابع توالياً.

وكان لاميلو بول بطل الأمسية، إذ أنهى اللقاء بـ24 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، رغم تعرّضه لشقّ قرب عينه بعد اصطدام عرضي بمدرب الفريق تشارلز لي خلال محاولة للسيطرة على تمريرة طائشة في الربع الأول.

وعاد بول سريعاً إلى الملعب وقاد فريقه إلى العودة من تأخّر بلغ 22 نقطة، وتحقيق فوزه الـ23 في 51 مباراة في المركز الحادي عشر، حيث بات على بُعد مركز واحد فقط من أتلانتا هوكس العاشر في المنطقة الشرقية.

في المقابل، أنهى الواعد كون كنوبل المباراة مع 17 نقطة، بينها أربع ثلاثيات، فيما أحرز كل من براندون ميلر وجرانت وليامز 16 نقطة.

وكان تري مورفي الأبرز في صفوف بيليكانز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الغربية (13 فوزاً و19 خسارة) برصيد 27 نقطة