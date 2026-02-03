روميرو ينتقد إدارة توتنهام بسبب الصفقات

لندن (د ب أ)

وصف كريستيان روميرو، قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، افتقار الفريق للعمق في قائمة اللاعبين بأنه «مُخزٍ»، في انتقاد جديد لإدارة النادي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن روميرو اضطر لمغادرة الملعب خلال المباراة التي تعادل فيها توتنهام على أرضه أمام مانشستر سيتي 2/2 بسبب وعكة صحية، وهي نفس الحالة التي أثّرت على الدولي الأرجنتيني أيضاً في المباراة التي فاز فيها الفريق على آينتراخت فرانكفورت في منتصف الأسبوع.

وأدى غياب روميرو إلى ارتفاع قائمة الغائبين في توتنهام إلى ما يتجاوز حاجز العشرة لاعبين، في مشهد يُعيد إلى الأذهان ما حدث الموسم الماضي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، الذي عانى من أزمة إصابات خانقة لعدة أشهر، وتُوج رغم ذلك بلقب الدوري الأوروبي، لكنه أشرف أيضاً على إنهاء الفريق الموسم في المركز السابع عشر بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا كلّف بوستيكوجولو منصبه، لكن القصة تكررت بشكل مشابه مع خليفته توماس فرانك، الذي عانى هو الآخر طوال الموسم بسبب غياب عدد من العناصر الأساسية، حيث لم يحقق توتنهام سوى فوزين فقط في آخر 15 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زاد من المخاوف بشأن احتمال دخول الفريق في صراع الهبوط.

ورغم أن توتنهام تعاقد مع كونور جالاجر مقابل 7. 34 مليون جنيه إسترليني من أتلتيكو مدريد في منتصف يناير، قام ببيع هدافه في الموسم الماضي بيرنان جونسون، كما خسر تسعة لاعبين بسبب الإصابات منذ بداية العام، وهو ما زاد من حالة الإحباط والغضب لدى جماهير النادي. وبعد لحظات من غلق فترة الانتقالات الشتوية، قال روميرو على «إنستجرام»: «مجهود رائع من كل زملائي بالأمس، كانوا مذهلين». وأضاف: «أودّ أن أكون متاحاً لمساعدتهم حتى لو أنني أشعر بأنني لست بخير، خاصة أننا نملك 11 لاعباً فقط متاحين - أمر لا يُصدَّق، لكنه حقيقي ومُخزٍ». وأكمل: «سنواصل الحضور وتحمُّل المسؤولية من أجل تصحيح المسار، بالعمل الجاد والبقاء متّحدين. كل ما تبقّى هو أن نشكركم جميعاً على وجودكم الدائم ودعمكم المستمر لنا، جماهيرنا». وأعلن توتنهام لاحقاً التعاقد مع المهاجم الشاب جيمس ويلسون، لاعب هارتس، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، لكن اللاعب سينضم إلى فريق تحت 21 عاماً.