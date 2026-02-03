الشارقة والوصل يدشّنان اليوم مشوار الطائرة في «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

بدأت المنافسات في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تأخذ طابع الإثارة مبكراً، مع انطلاق المواجهات في مختلف الألعاب الرياضية، بعد الإعلان عن انطلاق النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026» على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، في افتتاح البطولة، والتي يشارك فيها 65 فريقاً رياضياً للسيدات من 16 دولة عربية يتنافسن في 9 ألعاب حتى 12 فبراير الجاري.

وتشهد البطولة غداً الأربعاء إقامة المنافسات في 4 ألعاب رياضية، هي القوس والسهم، المبارزة، كرة الطائرة، كرة السلة.

في القوس والسهم، والمبارزة يُسدل الستار عليهما غداً، الأول بمركز الطفل بمنطقة القرائن بالشارقة، والثاني بنادي الحمرية، في حين تنطلق بطولة الكرة الطائرة بلقاء نادي الوصل الإماراتي، في الثالثة ظهراً مع نادي أكاد عنكاوا العراقي، كما يشهد اليوم الافتتاحي للكرة الطائرة أيضاً، لقاء الشبيبة البوشرية اللبناني مع نادي الفتاة الكويتي، بينما يُسدل الستار على الجولة الأولى في السابعة مساءً بلقاء الشارقة الرياضي للمرأة مع نادي تلدرة السوري، ويغيب عن هذه النسخة سيدات سبورتنج المصري، حامل لقب النسخة الماضية.

وتحظى الكرة الطائرة باهتمام كبير في اعتماد مباريات من جانب الاتحادين الدولي والآسيوي، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ هذه الدورة، كما تشهد البطولة ولأول مرة تقنية (الفيديو تشالينج)، وهو ما يضاهي تقنية (الفار) في كرة القدم، وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة للفرق المشاركة في حال وجود شك في أي نقطة، ليُمكن الرجوع إلى تقنية «فيديو تشالينج».

وفي بطولة كرة السلة التي يشارك فيها 7 أندية، تقام اليوم (الأربعاء) ثاني أيام المنافسات بلقاء الحالة البحريني مع الأمل التونسي، ويلعب خورفكان مع غاز الشمال العراقي، ثم اللقاء الختامي لليوم بمواجهة الشارقة مع الفتاة الكويتي.

وفي منافسات القوس والسهم، تشهد المسابقة مشاركة 28 لاعبة، يتنافسن في فئتين هما القوس المحدب والقوس المركّب، وتشارك دولة الإمارات بأكبر عدد بواقع 14 لاعبة يمثلن ناديي الشارقة الرياضي للمرأة وأبوظبي للقوس والسهم، وتشارك البحرين ممثلة في نادي الرفاع بأربع لاعبات، والكويت عن طريق نادي الرماية الكويتي بأربع لاعبات، وتسجّل قطر حضورها من خلال نادي الرمي الرياضي بثلاث لاعبات، بينما تشارك ليبيا بلاعبة واحدة من نادي الاتحاد الليبي النسائي، وفلسطين بلاعبة واحدة، والعراق بلاعبة واحدة من نادي الخطوط الجوية.

وفي منافسات المبارزة، يشارك 7 فرق تمثّل 6 دول عربية، وهي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفجيرة للفنون القتالية من الإمارات، نادي العلا السعودي، نادي البستين البحريني، نادي دمشق السوري، أكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة، ونادي صلالة العماني.