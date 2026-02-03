بطلة أستراليا تتصدر نخبة المشاركات في «دبي الحرة للتنس 2026»

دبي (الاتحاد)

تعود النجمة إيلينا ريباكينا إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس في 15 فبراير، بعد أيام قليلة من حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الأسبوع، بعد فوزها على حاملة اللقب أرينا سابالينكا بنتيجة 6-4,4-6,6-4.

ومع حصد لقبها الثاني في بطولات الجراند سلام، حيث تُوّجت سابقاً في بطولة ويمبلدون 2022، تعود ريباكينا، المصنّفة الثالثة عالمياً، إلى دبي كوصيفة سابقة ومقيمة في الإمارة منذ عام 2024، ما يمنح مشاركتها بعداً شخصياً إضافياً.

كما تأكدت مشاركة جميع اللاعبات الثماني المتأهلات لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في بطولة دبي، بما يضمن مستوى غير مسبوق من المنافسات والقصص المشوقة ومستوى الأداء الذي تميّزت به أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم. وبعد أقل من أسبوعين ستعود أجواء الحماسة والتشويق التي سادت بطولة أستراليا وجذبت أنظار عالم التنس على مدار الأسبوعين الماضيين، وهذه المرة في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بما يجعل النسخة السادسة والعشرين من بطولة رابطة محترفات التنس في الإمارة منصة لأقوى منافسات التنس النسائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «نتوجّه بالتهنئة إلى إيلينا ونتطلع لعودتها إلى دبي هذا الشهر. وتوفر مشاركة جميع اللاعبات العشرين الأوائل في العالم، بعد وقت قصير من بطولة ملبورن، للجمهور فرصة مشاهدة ألمع الأسماء وأروع المنافسات في عالم التنس في مكان واحد. وتمنح البطولة اللاعبات فرصة لاختبار قدراتهن وإثبات جدارتهن على أرضية صلبة أمام أفضل اللاعبات مجدداً».

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي للتنس: «نهنئ إيلينا على هذا الفوز. وقد شاركت إيلينا في بطولة دبي خمس مرات خلال السنوات الست الماضية، ووصلت إلى النهائي في مشاركتها الأولى عام 2020، وبلغت الدور نصف النهائي في العام الماضي. وبصفتها مقيمة في دبي، فإنها تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة هنا، وأثق بأنها استقطبت جمهوراً أكبر الآن بعد فوزها الرائع في نهاية الأسبوع الماضي. ونتطلع إلى الترحيب بها مجدداً».

وتمتاز منافسات هذا العام بتنافسية شديدة، مع وجود جميع اللاعبات الثماني المتأهلات لربع النهائي، بمَنْ فيهن المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا، والفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إيجا شفيونتيك، والمصنفة الرابعة عالمياً أماندا أنيسيموفا، والثنائي الأميركي كوكو جوف وجيسيكا بيجولا - المصنفتان الخامسة والسادسة عالمياً على التوالي، وبطلة دبي مرتين إيلينا سفيتولينا، والنجمة الصاعدة إيفا يوفيتش البالغة من العمر 18 عاماً.

كما تُضفي مشاركة حاملة اللقب ميرا أندريفا طابعاً تنافسياً خاصاً إلى جانب الفائزة بلقب 2024 ياسمين باوليني، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والفائزة بلقب 2019 بيليندا بنشيتش، بما يعزّز من قوة المنافسة، ويضمن للجمهور مباريات رفيعة المستوى طوال أسبوع بطولة رابطة محترفات التنس، من 15 إلى 21 فبراير، يليه بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، من 23 إلى 28 فبراير.