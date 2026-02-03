بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تنطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات للنسخة السابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي ستقام منافساتها يومي السبت والأحد المقبلين في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات، وحضور متنامٍ للأسر الداعمة لأبنائها وبناتها في هذه الرياضة سريعة الانتشار على مستوى الدولة.

وتأتي البطولة ضمن رؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، ورفع الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين عبر منصات تنافسية منتظمة تسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وتعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة محلياً.

وأكد الاتحاد أن المنافسات تشمل فئات عمرية متعددة، من الناشئين إلى الكبار، بما يجسّد استراتيجية الاتحاد الشاملة في تعزيز مشاركة مختلف الأعمار، ودفع عجلة تطور اللعبة محلياً وإقليمياً ودولياً، بدءاً من فئة الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، وصولاً إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة السابعة من البطولة تعكس حجم الانتشار الذي حققته هذه الرياضة في الدولة، والاهتمام المتزايد من الأندية والأكاديميات بتطوير لاعبيها وفق برامج إعداد مدروسة، مؤكداً أن الاتحاد يواصل عملية التطوير، وتوفير أكبر قدر من فرص المنافسة والتدريب للاعبين، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منتخبات قوية قادرة على رفع اسم الدولة في مختلف المحافل العالمية.

وأضاف أن عام الأسرة يمثل فرصة مهمة لتجسيد دور الأسرة الإماراتية في دعم أبنائها وبناتها من المدرجات، حيث تتحوّل صالة المنافسات إلى منصة يجتمع فيها الشغف الرياضي مع قيم الانتماء والتشجيع العائلي.

وتؤكد البطولة، بما تحمله من مستوى تنظيمي متقدم ومشاركة واسعة وروح تنافسية عالية، المكانة المرموقة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتجسد مساعي طموحة نحو صناعة أبطال يرفعون علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل، مستندين إلى منظومة احترافية ودعم مؤسسي يعزّز مسيرة الإنجازات ويكرّس ثقافة التميّز الرياضي.