الرياضة

«سلة الكراسي المتحركة» يفتتح غرب آسيا البارالمبية بالفوز على عُمان

«سلة الكراسي المتحركة» يفتتح غرب آسيا البارالمبية بالفوز على عُمان
3 فبراير 2026 13:54

مسقط (الاتحاد)

تتواصل منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة «مسقط 2026»، والتي تُقام خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري في سلطنة عُمان، بمشاركة نحو 600 رياضي ورياضية يتنافسون في 9 رياضات بارالمبية، تحت تنظيم وإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا.
وانتظمت منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم فور وصولها إلى مسقط في التدريبات اليومية، ضمن برنامج فني مكثّف استعداداً للمنافسات الرسمية، حيث بدأت منتخبات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى جانب كرة الهدف أولى حصصها التدريبية، باعتبارها من أوائل الرياضات التي تشهد انطلاق مسابقاتها خلال البطولة.
وفي مستهل المشاركة الإماراتية، حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة انطلاقة قوية، بعد فوزه على منتخب سلطنة عُمان في أولى مبارياته بنتيجة 54 – 47، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على المراكز المتقدمة ضمن البطولة.
وفي إطار التحضيرات التنظيمية، يحرص الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية على حضور الاجتماعات الفنية الخاصة بالبطولة، لاستكمال الترتيبات النهائية والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بسير المنافسات واللوائح الفنية، بما يضمن جاهزية اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.
كما عقد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ومدير البعثة، اجتماعاً مع الجهاز الإداري للوفد، تم خلاله وضع اللمسات الأخيرة والتنسيق حول مجريات البطولة وخطة المشاركة، بما يعزّز من فرص المنتخبات الوطنية في تقديم مستويات قوية، وتحقيق نتائج مشرفة في هذا الحدث القاري.

دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
مسقط
منتخب سلة الكراسي المتحركة
