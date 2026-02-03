27 لاعبة يفتتحن منافسات القوس والسهم في «عربية السيدات»



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق اليوم على ملاعب نادي الحمرية، منافسات القوس والسهم، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتمتد المنافسات على مدار يومين، بمشاركة 27 لاعبة يمثّلن 8 فرق، يتنافسن في فئتي القوس المحدب والقوس المركّب، في أجواء تعكس التنوع الفني وتعدد المدارس العربية في هذه الرياضة.

وعُقد الاجتماع الفني لمنافسات رياضة القوس والسهم، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بحضور القيادات الإدارية والفنية، ممثلي الاتحادات، ولجان التحكيم، والمدربين، وإداريي الفرق المشاركة، استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

وحضر جانباً من الاجتماع الفني، الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عبد العزيز بن محمد العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان العربية، وموزة الشامسي، مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واليازية السويدي، نائب مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وصالح عاشور، رئيس لجنة التنسيق الفني.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير العدالة والتنظيم، إلى جانب الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة، لضمان منافسات عادلة تعكس تطور رياضة القوس والسهم على مستوى الأندية العربية، بينما تم تقديم شرح من قبل ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حول الإجراءات والتعليمات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التوعية، وضرورة التنسيق مع اللجنة المختصة في حال تناول أي لاعبة أدوية لأسباب صحية، حفاظاً على سلامة المنافسات ونزاهتها.

وتشارك دولة الإمارات بأكبر عدد من اللاعبات بواقع 14 لاعبة يمثّلن نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي للقوس والسهم، إذ تمثّل نادي الشارقة في منافسات القوس المحدّب كلٌّ من فاطمة البلوشي، نورة المازمي، مها الحوسني، وحصة العوضي، فيما يمثّل نادي أبوظبي كل من ميرا الصايغ، مريم الصايغ، هدى العلي، وحمدة السجواني. وفي منافسات القوس المركب يشارك من نادي الشارقة كلٌّ من آمنة العوضي، روضة العوضي، ميثاء النعيمي، وسارة المازمي، بينما يمثل نادي أبوظبي كل من مريم الحوسني ووديمة الكعبي.

وتشارك البحرين، ممثلةً في نادي الرفاع، بثلاث لاعبات جميعهن في منافسات القوس المحدب، وهنّ مريم عنبر، سارة مرزوق، وسها شيخ، في حين تحضر الكويت عن طريق نادي الرماية الكويتي بأربع لاعبات، بواقع ثلاث لاعبات في القوس المحدب، هنّ نور الشرهان، سعاد البحار، وريم النقيب، إضافة إلى حنان المياس في منافسات القوس المركب.

وتسجّل قطر حضورها من خلال نادي الرمي الرياضي بثلاث لاعبات، هنّ ريم الساعي ومها عبدالحَي في القوس المحدب، وعائشة الساعي في القوس المركب، بينما تشارك ليبيا بلاعبة واحدة من نادي الاتحاد الليبي النسائي وهي أمان الفغي في القوس المحدب. كما تحضر فلسطين بلاعبة واحدة، هي رشا أحمد، تمثّل نادي فلسطين في القوس المحدب، ويشارك العراق بلاعبة واحدة من نادي الخطوط الجوية في القوس المركب، هي فاطمة سعد المشهداني.

واعتمد الاجتماع مسار المنافسات على يومين لكلا القوسين: الأولمبي والمركّب، حيث تُقام الأدوار التأهيلية اليوم لتحديد ترتيب اللاعبات، يتبعها منافسات الفردي والفرق حتى اكتمال مواجهات نصف النهائي، فيما يُخصص يوم غد لإقامة مباراة النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، لحسم المراكز الثلاثة الأولى.