نادي الطفل بالقرائن يحتضن منافسات المبارزة بمشاركة 7 فرق



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق، اليوم، منافسات المبارزة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، وتشمل الأسلحة الثلاثة، الإيبيه بمشاركة 18 لاعبة، والشيش (الفلوريه) بمشاركة 19 لاعبة، والسابر بمشاركة 16 لاعبة، وذلك ضمن برنامج الدورة التي تضم تسع ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات المبارزة مشاركة سبعة أندية، هي: نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وأكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة (الكويت)، ونادي العلا (المملكة العربية السعودية)، ونادي البستين (مملكة البحرين)، ونادي دمشق (سوريا)، ونادي صلالة (سلطنة عُمان).

وعُقد الاجتماع الفني لمنافسات رياضة المبارزة بحضور القيادات الإدارية والفنية، وممثلي الاتحادات، ولجان التحكيم، والوفود المشاركة، وذلك استعداداً لانطلاق منافسات اللعبة، حيث ترأست الاجتماع الشيخة حياة بن عبدالعزيز رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، بحضور عبدالعزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية.

وتم خلال الاجتماع التشديد على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتنظيمية لضمان سير المنافسات بسلاسة، والتوعية بأهمية مكافحة المنشطات والحديث عن الإجراءات والتعليمات المعتمدة، كما تم التدقيق على أهلية اللاعبات من خلال مراجعة البطاقات وجوازات السفر، قبل تسليم البطاقات لإداريي الفرق، كما جرى إجراء القرعة لمنافسات المبارزة.

وخلال الاجتماع، جرى اعتماد برنامج منافسات الفردي التي تقام في مركز الطفل بالقرائن، فيما تُجرى التدريبات بين مركز الطفل بالقرائن ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وفق خطة تشغيلية دقيقة تضمن تجهيز المرافق، وتوفير متطلبات التحكيم، وضمان جاهزية اللاعبات طوال أيام المنافسات.