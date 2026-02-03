ماتيوس يصف إصابة تير شتيجن بـ«المأساة الشخصية»



برلين (د ب أ)

قال لوثار ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، إنها ستكون «مأساة شخصية» لو أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مارك أندريه تير شتيجن ستبعده عن المشاركة في بطولة كأس العالم. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن تير شتيجن قد يغيب لمدة شهرين بسبب تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال مشاركته مع فريقه جيرونا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وأكد النادي الإصابة وإجراء المزيد من الفحوص، لكنه لم يوضح المدة التي سيغيب خلالها الحارس البالغ من العمر 33 عاماً عن الملاعب. وانضم تير شتيجن إلى جيرونا على سبيل الإعارة في يناير من برشلونة، بعد أن أصبح خارج الحسابات، للحصول على وقت اللعب الذي يحتاج إليه للحفاظ على مركزه كحارس أساسي للمنتخب الألماني.

ولعب تير شتيجن 3 مباريات فقط منذ خضوعه لجراحة في الظهر في يوليو الماضي، وربما تكون الإصابة الأخيرة مكلّفة بالنسبة له. وقال ماتيوس الفائز بكأس العالم 1990 لقناة «سكاي» التليفزيونية:«إذا تم التأكد من أنه سينتظر لنهاية مارس قبل أن يلعب. عندها سيتعين عليه على الأرجح التخلي عن المشاركة في كأس العالم».

وأكد: «هذه ستكون مأساة شخصية وأشعر بالأسف الشديد له». ويلعب المنتخب الألماني مباراتين وديتين في نهاية مارس أمام سويسرا وغانا قبل أن يعلن يوليان ناجلسمان قائمة المنتخب الألماني المشاركة في المونديال. وستكون آخر مباراتين وديتين استعداداً للمونديال أمام فنلندا والولايات المتحدة، التي تشارك في تنظيم كأس العالم.

ولعب تير شتيجن 44 مباراة دولية ولكن تم اختياره كحارس أساسي عندما اعتزل مانويل نوير اللعب الدولي عقب يورو 2024، وكان تير شتيجن حارساً احتياطياً في آخر نسختين من كأس العالم، وكان اللقب الوحيد الذي حصده وهو يلعب هو كأس القارات 2017، التي لم يشارك بها نوير. ولعب أوليفر باومان كافة مباريات المنتخب الألماني في التصفيات التي أقيمت في الخريف، عندما كان تير شتيجن مصاباً.