بدء العدّ التنازلي لفعالية «تحدَّ السكري» الأسرية 2026



دبي (الاتحاد)

انطلق العدّ التنازلي استعداداً لفعالية «تحدّ السكري» العائلية لعام 2026، حيث تدعو مجموعة لاندمارك الأُسر والأفراد في مختلف أنحاء الدولة للمشاركة في النسخة السادسة عشرة من الحدث المقرر إقامته الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد المقبل في حديقة زعبيل في دبي - البوابة 3، وذلك في إطار فعاليات عام الأسرة.

وسيتم التبرع بعائدات هذا الحدث، من تسجيلات الفعاليات والتبرعات التي تم جمعها عبر متاجر مجموعة لاندمارك في الإمارات، إلى مؤسسة الجليلة لدعم أبحاث وعلاج مرض السكري، مما يضمن تأثيراً مجتمعياً طويل الأمد.

ويُعَد هذا الحدث واحداً من أبرز الفعاليات المجتمعية التي تجمع مختلف الفئات والأعمار بهدف تعزيز الوعي بمرض السكري، والدفع نحو الكشف المبكر، وتشجيع أنماط الحياة الصحية القائمة على الحركة والمعرفة والعمل الجماعي. وسيتم تخصيص كامل عائدات التسجيل والتبرعات التي جُمعت من متاجر مجموعة لاندمارك في الدولة لصالح مؤسسة الجليلة دعماً لأبحاث وعلاج مرض السكري، وهو ما يسهم في تحقيق أثر مستدام على مستوى المجتمع.

ويتضمن برنامج الفعالية هذا العام منطقة عائلية مخصّصة تضم ألعاباً ترفيهية ومنصات ترامبولين ومناطق لعب للأطفال وخيارات صحية من المأكولات والمشروبات، ومنطقة صحية شاملة تقدم لقاحات الإنفلونزا وفحوصات لمستوى السكر في الدم وقياس ضغط الدم واستشارات تغذية وجلسات توعية صحية، ​​ومنطقة لياقة بدنية تحتضن تحديات تدريبية متنوعة وجلسات زومبا، وتوفر فرصة للفوز بعضوية شهرية في نادي «فيتنس فيرست».

وتستضيف المنطقة الرياضية فعاليات كرة القدم والكرة الطائرة، بمشاركة مجموعة من الفرق التي يمكنها تسجيل مشاركتها في الموقع، إلى جانب الأنشطة التفاعلية من أبرز العلامات التجارية، والتي تشمل باقة من التحديات والمسابقات المميزة، وجلسات رسم صور الكاريكاتير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وردهة رمضانية، وأنشطة كرة السلة.