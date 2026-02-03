«الريم» تروي الحكاية قبل انطلاق «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل انطلاق أولى منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة تتجاوز 25 ألف رياضي، يمثلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في 30 رياضة متنوعة، تسبق صافرة البداية لحظة جامعة ترسم ملامح الحكاية.

وقبل الوصول إلى خط النهاية، يتوقف الجميع عند محطة الافتتاح، في حفل يقام الجمعة المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية، حيث تبدأ قصة «الريم» التميمة الرسمية لـ«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، إيذاناً بانطلاق حدث استثنائي جديد على أرض العاصمة.

وتعيد «الريم» إلى الذاكرة تاريخاً حافلاً للتمائم الرسمية، التي ارتبطت بكبرى الأحداث الرياضية التي احتضنتها أبوظبي، «عاصمة الرياضة العالمية»، والتي رسّخت مكانتها على مدى عقود كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

ويحمل سجل التمائم الرياضية في أبوظبي محطات بارزة، يأتي في مقدمتها «منصور» تميمة الحظ ووجه السعد في بطولة «خليجي 18»، حيث دخل كل بيت وأصبح رمزاً للفرح، حاضراً على الجدران، وفي الكتب والمجلات، وفي الطرقات، مردداً معه الجميع «منصور يا الأبيض» من ضربة البداية وحتى تحقيق الحلم في محطة الختام، ليبقى «منصور» أيقونة لا تُنسى في الذاكرة الرياضية.

وفي عام 2013، شهدت أبوظبي الكشف عن «شقران» التميمة الرسمية لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، والمستوحاة من أحد الأنواع الشائعة من الصقور في الدولة، في تجسيد لإرث الصقارة وتقاليد الصيد المتجذرة في الثقافة الإماراتية.

ومع استضافة أبوظبي لبطولة كأس العالم للأندية – الإمارات 2009، ظهرت تميمة «ظبي» بتصميم يعكس روح الأصالة والتراث، مستلهمة من الظبي العربي، وواصلت حضورها في نسختي 2009 و2010، ثم في نسخ 2017,2018,2021 حيث استُمد اسمها من اسم العاصمة «أبوظبي»، التي تُعد موطناً تاريخياً للغزال العربي منذ عشرات السنين.

واستخدمت تعويذة «ظبي» على نطاق واسع خلال التحضيرات التي سبقت بطولات كأس العالم للأندية، بهدف إلهام وتشجيع آلاف الأطفال وعشاق كرة القدم، من خلال زيارات المدارس، والمراكز التجارية، والمستشفيات، وأندية كرة القدم، في أجواء احتفالية متواصلة.

وقامت شخصية «ظبي»، الشابة والمفعمة بالحيوية، بجولات في مختلف إمارات الدولة، تفاعلت خلالها مع الآلاف من محبي اللعبة، لمشاركتهم شغفهم بكرة القدم، وتشجيع الصغار على ممارسة الرياضة الأكثر شعبية.

وشهدت أبوظبي في عام 2019 محطة استثنائية أخرى مع استضافتها دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 7500 رياضي و3 آلاف مدرب يمثلون 200 جنسية، حيث تم الكشف عن التميمة الرسمية «فارس وربدان»، وجرى اختيار الحصان ليكون رمزاً للدورة، ليس فقط لكونه حيواناً نبيلاً ورمزاً عربياً أصيلاً، بل أيضاً لدوره في العلاج والتأهيل، والمساهمة في بناء المهارات الاجتماعية لأصحاب الهمم.

ومع نهاية عام 2025، اكتست تعويذة «دورة ألعاب المستقبل 2025» بثوب الحداثة، عبر «فالكور» صقر المستقبل، الذي جسّد الربط بين العالمين الواقعي والرقمي، في حدث مدعوم من «أدنوك»، ويُعد من أكثر التجمعات تنوعاً وتنافسية في عالم الرياضات الهجينة، حيث يلتقي التفوق البدني بالمهارة الرقمية تحت الهوية الإبداعية للحدث: «الجيل القادم من الإنسان».

وبين الماضي الذي شكّل الذاكرة، والحاضر الذي يصنع المشهد، تأتي «الريم» لتجسد روح الهوية الإماراتية بقيمها الأصيلة، من الأصالة والانتماء، إلى الطموح والانفتاح على العالم، تميمة لا تكتفي بأن تكون رمزاً بصرياً، بل رسالة إنسانية ورياضية تعكس أهداف «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في تعزيز أسلوب الحياة النشط، وترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، وإبراز أبوظبي كمنصة عالمية تجمع الرياضة بالثقافة، وتحتفي بالإنسان في مختلف مراحل عمره، ليبقى الحدث شاهداً جديداً على قدرة العاصمة على صناعة قصص ملهمة تتجاوز المنافسة إلى التأثير المستدام.

تمائم صنعت ذاكرة الرياضة في أبوظبي

منصور | خليجي 18 – 2007

رمز جماهيري ارتبط بفرحة التتويج

------

شقران | مونديال الناشئين 2013

صقر يجسّد إرث الصقارة والهوية الوطنية

-------

ظبي | كأس العالم للأندية – 2009,2010,2017,2018,2021

مستوحى من الغزال العربي وأصالة أبوظبي

-------

فارس وربدان | الأولمبياد الخاص – 2019

تميمتان لقيم الشمول والتلاحم الإنساني

--------

فالكور | ألعاب المستقبل – 2025

صقر يربط الرياضة بالعالم الرقمي

--------

الريم | ألعاب الماسترز – 2026

تجسيد لفلسفة «الرياضة مدى الحياة»