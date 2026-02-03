فرسان الإمارات يحرزون فضية كأس الأمم الشارقة لقفز الحواجز



الشارقة (الاتحاد)

أحرز فريق الإمارات لقفز الحواجز الميدالية الفضية في بطولة الشارقة كأس الأمم، التي استضافها نادي الشارقة للفروسية مؤخراً، وبهذه النتيجة يؤكد الفريق بأنه لم يبتعد عن المراكز الأولى بين أشهر فرق القفز التي تمثل دولاً تستند على تاريخ راسخ وعريق في رياضة القفز.

ومنذ أن وجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، برعاية ودعم فرسان فريق الإمارات، واقتناء خيول لقفز الحواجز ذات قدرات عالية، تمكّن فرسان الفريق من الأداء بثقة في ميادين البطولات الدولية الكبرى، عبر خطة عمل لاستمرارية النجاح وثبات المستوى الفني، مع توفير دعم مؤسسي وفني لضمان خلق بيئة احترافية مستقرة تحقق الأهداف والإنجازات، وتُعدّ معسكرات الإعداد والمشاركات المنتظمة في البطولات الدولية محطة مهمة لصقل الخبرات وقياس مستوى الأداء بما يسهم في التطوّر والتقدم، وتصحيح المسار وتعزيز نقاط القوة لصناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات في المحافل الرياضية الكبرى.

وتعد النتائج التي حققها فريق الإمارات مؤشراً لمستوى الإعداد واكتمال الجاهزية، ومع انطلاقة النسخة الأولى لبطولة الشارقة كأس الأمم عام 2023 حقق فريق الإمارات الميدالية البرونزية، وقفز إلى الصدارة وحاز الميدالية الذهبية عام 2024، ومن بعدها حاز على الميدالية الفضية في نسختين متتاليتين عام 2025 و2026.

وقدّم فريق الإمارات أداءً واثقاً ومتزناً، وتُوِّج بحصد الميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الشارقة وبفارق نقطتي جزاء عن المتصدر لمنافسة دولية من فئة أربع نجوم صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وأسفرت عن فوز الفريق الألماني بالميدالية الذهبية بمجموع 10 نقاط جزاء، وفوز منتخب الإمارات بالميدالية الفضية بمجموع 12 نقطة جزاء، وحاز الفريق الإيرلندي على الميدالية البرونزية بمجموع 20 نقطة جزاء.

مثل فريق الإمارات الفرسان عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لامور» (12 سنة)، وحميد عبدالله خليفة المهيري والجواد «فونسيت في دي هافنك» (12 سنة)، وعبدالله محمد المري والجواد «بي بي اس مغريغور» (14 سنة)، وجميع الخيول التي شاركوا معها تعود ملكيتها إلى إسطبلات الشراع، والفارس الشيخ علي جمال ناصر النعيمي مع الجواد «كابولت في دي» (11 سنة)، وتعود ملكيته إلى نادي الشارقة للفروسية.

وعقب فوز الفريق بالميدالية الفضية قال المدرب وليام فنيل: في البداية أهنئ جميع المعنيين بهذا الإنجاز الذي ينسب لكل من أسهم في صنع هذا الإنجاز بشكل خاص، وثبات مستوى المنتخب بشكل عام من خلال دعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان للمنتخب من ناحية الخيول القادرة على المنافسة في هذا المستوى، ودعم الفرق الناشئة في الدولة والتي من خلالها برز الفرسان عمر المرزوقي وحميد المهيري، وتأكيدها على التحلي بصفات الفروسية الأصيلة والعميقة التي يجب ان يتحلى بها جميع الفرسان.

جدير بالذكر أن إسطبلات الشراع أوكلت مهمة تدريب فريق الإمارات إلى المدرب ويليام فنيل، وهو فارس ومدرب بريطاني حائز على بطولة أوروبا للفرق في العام 2013، وحامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات ببطولة الهيكستيد داربي في 5 مرات، ويتولى تدريب منتخب الإمارات منذ عام 2024، ومن أهم إنجازاته مشاركة المنتخب في أولمبياد باريس، وإحراز المركز الأول في بطولة كأس الأمم في الشارقة عام 2024، والمركز الثاني في بطولة دوري لونجين للأمم عام 2025.