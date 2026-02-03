منتخب الدرّاجات يبحث عن ألقاب البطولة الآسيوية للطريق 2026



الشارقة (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الدرّاجات الهوائية إلى منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق 2026، التي تُقام خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، وسط طموحات كبيرة بتقديم مشاركة قوية تعكس التطور اللافت الذي تشهده رياضة الدراجات الإماراتية على الساحة القارية.

وتضم البعثة في فئة النخبة للرجال كلاً من أحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وهي أسماء يعوّل عليها الجهاز الفني لما تمتلكه من خبرة وقدرة على المنافسة في سباقات الطريق الطويلة، وفي فئة النخبة للسيدات، تواصل صفية الصايغ حضورها الخارجي، ممثلةً دولة الإمارات في أحد أبرز الاستحقاقات القارية لهذا الموسم.

وعلى صعيد فئة تحت 23 عاماً، يشارك الثلاثي يوسف عبدالله أميري، وخميس حارب المرزوقي، وسلطان جمال سارباز، فيما تضم فئة الشباب كلاً من عبدالله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغوي، وسلطان سعود الحمادي، في خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو إتاحة فرص أكبر للاحتكاك الدولي وصقل المواهب الواعدة.

وفي فئة الماسترز، يمثّل المنتخب كل من جمال الفلاسي، ومروان البلوشي، وحميد محراب السبّاغ، إلى جانب مشاركة موزة سالم المنصوري في فئة الماسترز للسيدات، في تأكيد على اتساع قاعدة المشاركين وتنوّع الفئات التي يمثل بها المنتخب الدولة في البطولة.

ويقود البعثة الجهاز الإداري والفني الذي يضم محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب المدربين عبيد أحمد المرّي وبدر علي ثاني، إضافة إلى الميكانيكي ساجد، وأخصائي التدليك جون بول، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الدعم الفني والبدني للرياضيين طوال فترة المنافسات.

ويأمل منتخب الإمارات في تسجيل حضور قوي خلال منافسات البطولة، في ظل ارتفاع مستوى الجاهزية لدى مختلف الفئات، وحرص اتحاد الإمارات للدراجات على توفير بيئة إعداد ودعم شاملة، تسهم في تعزيز النتائج القارية واستدامة التطور الفني والبدني للمنتخب خلال الموسم الحالي.