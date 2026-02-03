الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات القابضة» يعود إلى طواف السيدات بطموح الحفاظ على اللقب

«الإمارات القابضة» يعود إلى طواف السيدات بطموح الحفاظ على اللقب
3 فبراير 2026 18:00


أبوظبي (الاتحاد)
يدخل فريق «الإمارات القابضة» للدراجات الهوائية للسيدات منافسات طواف الإمارات للسيدات 2026 بطموح الاحتفاظ باللقب، في السباق الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، بمشاركة 20 فريقاً من نخبة فرق العالم، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات.
وأكدت ميليسا مونكادا، رئيسة الفريق، أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في تطوير رياضة الدراجات النسائية في المنطقة، من خلال المبادرات والفعاليات الداعمة لمشاركة المرأة، مشددة على المكانة الخاصة لطواف الإمارات، بوصفه السباق العالمي الوحيد للسيدات في الشرق الأوسط.
وأشارت مونكادا إلى أن تأسيس فريق «الإمارات القابضة» أسهم بشكل مباشر في إطلاق هذا الحدث العالمي، ومنح الإمارات موقعاً متقدماً على خريطة الدراجات النسائية إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن هدف الفريق يتجاوز التتويج بالألقاب إلى بناء إرث رياضي مستدام وتعزيز الثقافة المجتمعية لهذه الرياضة.
ويضم الفريق نخبة من الدراجات المحترفات، يتقدمهن إليسا لونغو بورغيني، سيلفيا بيرسكو، كارلاين سوينكلز، لارا جيلسبي، إيلنور باكستيد، وميغان جاستراب، في تشكيلة تعكس طموح المنافسة على اللقب مجدداً.
وأضافت مونكادا أن الفوز بطواف الإمارات على أرض الدولة يحمل قيمة وطنية ومعنوية خاصة، قائلة: «الانتصار هنا يعادل الفوز بطواف فرنسا، لما يحمله من ارتباط عاطفي ووطني عميق»، مؤكدة أن السباق أسهم في تقريب رياضة الدراجات من المجتمع المحلي وبناء قاعدة جماهيرية متنامية.
واختتمت بالتأكيد على أن استقرار الرعاية والشراكات طويلة الأمد يعكس قوة نموذج الاستثمار الرياضي في الإمارات، مشيرة إلى أن الفريق يعمل ضمن رؤية موحدة مع فريق الإمارات للرجال، بما يعزز استدامة المشروع وترسيخ مكانة الدولة لاعباً رئيسياً في مستقبل الدراجات النسائية عالمياً.

