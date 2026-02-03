الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يعلن رسمياً نيته استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029

برشلونة يعلن رسمياً نيته استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029
3 فبراير 2026 16:46


مدريد (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسمياً، عن نيته المشاركة، بالتعاون مع مجلس مدينة برشلونة وحكومة إقليم كتالونيا، في مرحلة الترشح الأولية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2029.
وقدم النادي مقترحاً بأن تكون مدينة برشلونة مضيفة محتملة وملعب سبوتيفاي كامب نو كملعب مقترح لإقامة النهائي، وذلك رهناً بالحصول على الشهادات والموافقات اللازمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وبدعم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وذكر برشلونة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني:«يشكل هذا الإجراء جزءا من مرحلة أولية من التحليل والتقييم. وقدم النادي والجهات المعنية الوثائق الأولية المطلوبة بهدف دفع الإجراءات قدما وتمكين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من تقييم مدى ملاءمة ملف الترشح، وذلك وفق للبروتوكولات المعتمدة».
وأكد البيان: «من المقرر تقديم الملف النهائي للترشح بشكل رسمي وتسليم الملف المتكامل، الذي يشمل جميع الوثائق المطلوبة للنظر في استضافة المباراة النهائية، مطلع شهر يونيو المقبل».

