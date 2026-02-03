الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اعتماد برنامج منافسات كأس الإمارات لكرة القدم المصغرة

اعتماد برنامج منافسات كأس الإمارات لكرة القدم المصغرة
3 فبراير 2026 18:36

 
دبي (وام)

أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الرياضة للجميع تفاصيل اعتماد منافسات كأس الإمارات خلال الفترة من 4 إلى 16 فبراير الحالي، وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، انطلاق منافسات البطولة غداً من مرحلة الدور ربع النهائي بمباراة تجمع بين فريقي جامعة خليفة وأمن المواصلات على ملعب «سان سيرو» في عجمان.
وأشارت إلى إقامة 3 مباريات بعد غدٍ في عجمان أيضاً، بين بيرنجريف يونايتد بطل الدوري وفريق أدنوك، تعقبها المباراة الثانية بين فريقي اليرموك وبلدية دبي، ثم تختتم هذه المرحلة بمباراة فريقي هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«إي إم» سبورتس.
وقال سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة، إن البطل سيشارك في البطولة العربية بليبيا سبتمبر المقبل، بما يمثل دافعا أمام جميع الفرق للمنافسة على اللقب، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد استضافة البطولة العربية للمنتخبات من 4 إلى 10 أبريل المقبل بالفجيرة.

