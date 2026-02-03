الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

معاقبة إنتر ميلان بخوض 3 مباريات خارج ملعبه من دون جماهير

معاقبة إنتر ميلان بخوض 3 مباريات خارج ملعبه من دون جماهير
3 فبراير 2026 19:05


روما (د ب أ)
سيتم حرمان جماهير نادي إنتر ميلان من شراء تذاكر مباريات فريقها الثلاث خارج ملعبه ضد كل من ساسولو وليتشي وفيورنتينا بعدما ألقى أحد المشجعين ألعاباً نارية أصابت حارس مرمى كريمونيزي إيميل أوديرو يوم الأحد الماضي.
ولن تسافر جماهير إنتر إلى ملاعب منافسي فريقها خلال المباريات الثلاث المقبلة بالدوري الإيطالي وأعلن وزير الشؤون الداخلية الإيطالي اليوم الثلاثاء عبر صحيفة «جازيتا ديللو سبورت»، أن جماهير إنتر سيتم منعها من الحضور في مدرجات الضيوف خلال المباريات الثلاث المقبلة للفريق، كما تم منع مشجي إنتر من شراء التذاكر.
وتمتد العقوبة حتى 23 مارس عندما ينتهي إنتر من مبارياته الثلاث ضد ساسولو وليتشي وفيورنتينا. وسيكون إنتر نظريا هو الفريق الضيف في مباراة الديربي ضد غريمه إيه سي ميلان يوم 8 مارس، لكن سيسمح لجماهير الفريق بالحضور في ملعب سان سيرو، بما أن العقوبة تنطبق على المباريات الفريق خارج مدينة ميلان.
ويأتي القرار في أعقاب إصابة أوديرو حارس كريمونيزي جراء الألعاب النارية التي تم قذفها من جماهير الفريق الضيف إنتر، بمباراة الأحد الماضي.

أخبار ذات صلة
ماروتا يُدين إلقاء مقذوف ناري خلال الفوز على كريمونيزي
نابولي يحوّل تركيزه إلى لقب الدوري بعد وداع «الأبطال»

وتم تعليق المباراة لبضع دقائق، فيما استكمل الحارس المباراة، رغم إصابته بجرح طفيف وآثار حرق على قدمه، وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن مشجع إنتر الذي ألقى المقذوف تم التعرف على هويته، وفقد 3 أصابع عندما ألقى مقذوفاً آخر بعد ذلك بقليل.

إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
الكالتشيو
إنتر
