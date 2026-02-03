الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
جوارديولا يكشف موقف ريان شرقي من مواجهة نيوكاسل بكأس الرابطة

3 فبراير 2026 19:10

 
مانشستر (د ب أ)


أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه سيراقب جاهزية ريان شرقي، لاعب الفريق قبل مباراة النادي السماوي ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد، غداً الأربعاء.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث تبدو حظوظ الفريق هي الأوفر في التأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه 2 - صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب، الشهر الماضي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، قبل المباراة التي تقام على ملعب «الاتحاد»، شدد جوارديولا أيضاً على عودة البرتغالي روبن دياش، الغائب عن الملاعب منذ شهر، إلى التدريبات أمس الاثنين، لكنه أضاف في الوقت ذاته أن الجناح البلجيكي الدولي جيريمي دوكو سيواصل غيابه عن الفريق.
وكان شرقي صانع الألعاب الفرنسي قد تعرض لإصابة طفيفة في الشوط الثاني خلال تعادل مانشستر سيتي 2 / 2 مع مضيفه توتنهام هوتسبير، الأحد، في المرحلة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن جوارديولا قال إنه سيراقب جاهزية شرقي خلال الحصة التدريبية، اليوم الثلاثاء، حيث قال: «لقد تعرض ريان لإصابة طفيفة، وسنرى اليوم كيف يشعر، فيما بدأ روبن التدريبات أمس، لكن جيريمي ليس جاهزا بعد».
وإلى جانب دوكو، لا يزال كل من يوسكو جفارديول، وجون ستونز، وسافينيو، وماتيو كوفاسيتش غير متاحين للاختيار في ظل استمرار تعافيهم من الإصابة، كما يغيب مارك جيهي أيضاً عن اللقاء لعدم أهليته. ويتمتع مانشستر سيتي بتاريخ حافل في كأس الرابطة، حيث توج باللقب ثماني مرات، من بينها أربعة ألقاب متتالية ما بين عامي 2018 و2021 تحت قيادة جوارديولا.
ويعتبر التأهل للمباراة النهائية للبطولة على ملعب «ويمبي» العريق في العاصمة البريطانية لتندن، بمثابة حافز كبير لجوارديولا ولاعبيه، حيث قال المدرب الإسباني «لدينا فرصة للوصول إلى النهائي الخامس في عشر سنوات. من الجيد للغاية أن نبدأ ونحن نتقدم 2 / صفر».

أشار جوارديولا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي «أعرف نيوكاسل وأدرك مدى فخرهم كفريق في دوري أبطال أوروبا».
أكد مدرب سيتي «ينبغي علينا أن نكون مستعدين. سنرى كيف تعافى اللاعبون من المباراة الصعبة أمام توتنهام، وسنبذل قصارى جهدنا. سيكون الوصول إلى النهائي أمرا بالغ الأهمية للنادي وللجميع».
يشار إلى أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أرسنال وتشيلسي.

