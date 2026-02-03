أبوظبي والشارقة إلى نهائي القوس المحدب في «عربية السيدات»

الشارقة (الاتحاد)

دخلت منافسات القوس والسهم في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 مراحلها الحاسمة، بعد يوم حافل بالمواجهات القوية التي أسفرت عن تحديد أطراف النهائيات في مسابقات القوس المركب والقوس المحدب، وسط مشاركة ثمانية فرق تمثل سبع دول عربية هي: الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، العراق، ليبيا، وفلسطين.

وفي منافسات الفرق للقوس المحدب، تأهل فريقا نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي للقوس والسهم إلى المباراة النهائية، عقب مواجهتين حاسمتين في الدور نصف النهائي.

وتمكن فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذي يضم اللاعبات مها الحوسني، وحصة العوضي، وفاطمة البلوشي، من حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه الواضح على فريق نادي الرفاع البحريني بنتيجة 6–0، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على الميدالية الذهبية.

من جهته، حجز فريق نادي أبوظبي للقوس والسهم، المكوّن من اللاعبات هدى العلي، وميرا الصايغ، ومريم الصايغ، مقعده في النهائي عقب فوزه على فريق نادي الكويت للرماية بنتيجة 5–3، فيما يتنافس فريقا الكويت والرفاع البحريني على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفرق لفئة القوس المركب، تتجه الأنظار إلى مواجهة مباشرة على الميدالية الذهبية تجمع فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة مع فريق نادي أبوظبي للقوس والسهم.

وعلى صعيد منافسات الفردي للقوس المركب، بلغت اللاعبة العراقية فاطمة سعد المشهداني، ممثلة نادي الخطوط الجوية العراقية، المباراة النهائية بعد فوزها في الدور نصف النهائي على الإماراتية ميثاء النعيمي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 139–134 نقطة.

وفي نصف النهائي الآخر، نجحت الإماراتية آمنة العوضي، لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في حسم المواجهة أمام زميلتها روضة العوضي بنتيجة 143–133 نقطة، لتضرب موعدًا في النهائي مع المشهداني، بينما تتنافس اللاعبتان روضة وميثاء على الميدالية البرونزية يوم الأربعاء.

أما في منافسات الفردي للقوس المحدب، فقد تأهلت الإماراتية مها الحوسني، لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى المباراة النهائية بعد فوزها على هدى العلي من نادي أبوظبي للقوس والسهم بنتيجة 6–2.

وفي المواجهة الثانية، نجحت القطرية ريم الساعي، لاعبة نادي الرمي القطري، في حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد فوزها على مواطنتها مها عبد الحي بنتيجة 7–1، لتلتقي مع مها الحوسني في النهائي المرتقب، على أن تتنافس اللاعبتان هدى ومها على الميدالية البرونزية في اليوم ذاته.