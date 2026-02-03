بليندا وأليكس.. قمة ساخنة في الطريق إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنتظر جمهور التنس أمسية مميزة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المُنظمة من قِبل مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تأكدت مشاركة بليندا بنشيتش وأليكس إيالا على الملعب الرئيسي مساء الغد.

وتخوض بنشيتش، البطلة الأولمبية، مواجهة أمام البريطانية القادمة من التصفيات سوناي كارتال، كما تلعب النجمة الفلبينية إيالا أمام ألكسندرا ساسنوفيتش، في إطار سعيهما لحجز مقعد في ربع النهائي ضمن بطولة من فئة 500 نقطة.

وتعود بنشيتش إلى أبوظبي، وهي المصنفة 9 عالمياً، بحثاً عن لقب ثالث في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بعدما توّجت بالكأس في 2023 و2025، وأكدت بليندا بنشيتش، حاملة اللقب، أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تحتل مكانة خاصة بالنسبة لها، قائلة «هذه البطولة مميزة جداً بالنسبة لي، وفيها عشت بعضاً من أجمل ذكرياتي. الأجواء هنا دائماً رائعة، ويعني لي الكثير أن أعود إلى مكان شعرت فيه بهذا القدر من دعم الجمهور».

وفي منافسات الزوجي، تخوض أليكس إيالا مباراة ضمن دور الـ 16، إلى جانب جانيس تجين، أمام ليلى فرنانديز وكريستينا ملادينوفيتش، على ملعب بنك أبوظبي التجاري 1. ثم تعود إيالا مساء الأربعاء للمشاركة مجدداً على الملعب الرئيسي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

وتستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة حتى السبت المقبل، في أسبوع يجمع منافسات بطولة من فئة 500 نقطة مع مبادرات مجتمعية، من بينها نهائيات برنامج «الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة» للفئات الناشئة، إلى جانب النسخة الأولى من بطولة دعوات لتنس الكراسي المتحركة، بتقديم «مؤسسة رابطة محترفات التنس»، والتي تنطلق يوم الخميس.