الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأميركية بابتيست تطيح بمواطنتها بنافارو في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

الأميركية بابتيست تطيح بمواطنتها بنافارو في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس
3 فبراير 2026 20:11


أبوظبي (د ب أ)
صعدت الأميركية هيلي بابتيست لدور الثمانية في بطولة مبادلة أبوظبي للسيدات، المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية، بعد أن حققت مفاجأة كبرى اليوم الثلاثاء بتغلبها على مواطنتها إيما نافارو المصنفة الرابعة بمجموعتين مقابل مجموعة في دور الـ16.
ويمثل هذا الفوز الإنجاز الأفضل لبابتيست في تاريخ مشاركاتها في البطولة الإماراتية، حيث كان أقصى ما حققته سابقا هو الوصول إلى التصفيات في عام 2025، وسجلت بابتيست انتصارها الثاني في المواجهات المباشرة مع نافارو، مقابل ثلاث هزائم.
كما صعدت نجمة التنس الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة الخامسة للبطولة، إلى دور الثمانية، حيث لم تواجه أي صعوبة في اجتياز عقبة منافستها الإندونيسية جانيس تجين، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 2 و6 / 2، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للبطولة.
من جانبها، ودعت الكندية ليلي آني فرنانديز، المصنفة السادسة للبطولة، المسابقة مبكرا، عقب خسارتها أمام نظيرتها الأمريكية مكارتني كيسلر بنتيجة 6 / 3 و6 / 2، لتمنح منافستها بطاقة الصعود لدور الثمانية.

أخبار ذات صلة
منافسات بطولة مبادلة أبوظبي تتصاعد مع اقتراب مواجهات ربع النهائي
بليندا وأليكس.. قمة ساخنة في الطريق إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي
التنس
بطولات التنس
بطولة مبادلة
بطولة مبادلة العالمية للتنس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©