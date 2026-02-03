الأميركية بابتيست تطيح بمواطنتها بنافارو في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس



أبوظبي (د ب أ)

صعدت الأميركية هيلي بابتيست لدور الثمانية في بطولة مبادلة أبوظبي للسيدات، المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية، بعد أن حققت مفاجأة كبرى اليوم الثلاثاء بتغلبها على مواطنتها إيما نافارو المصنفة الرابعة بمجموعتين مقابل مجموعة في دور الـ16.

ويمثل هذا الفوز الإنجاز الأفضل لبابتيست في تاريخ مشاركاتها في البطولة الإماراتية، حيث كان أقصى ما حققته سابقا هو الوصول إلى التصفيات في عام 2025، وسجلت بابتيست انتصارها الثاني في المواجهات المباشرة مع نافارو، مقابل ثلاث هزائم.

كما صعدت نجمة التنس الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة الخامسة للبطولة، إلى دور الثمانية، حيث لم تواجه أي صعوبة في اجتياز عقبة منافستها الإندونيسية جانيس تجين، بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 2 و6 / 2، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للبطولة.

من جانبها، ودعت الكندية ليلي آني فرنانديز، المصنفة السادسة للبطولة، المسابقة مبكرا، عقب خسارتها أمام نظيرتها الأمريكية مكارتني كيسلر بنتيجة 6 / 3 و6 / 2، لتمنح منافستها بطاقة الصعود لدور الثمانية.