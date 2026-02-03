الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تحصد درع بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ44

شرطة أبوظبي تحصد درع بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ44

3 فبراير 2026 21:03
3 فبراير 2026 21:03

 
أبوظبي (وام)

حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي، درع بطولة الشرطة للرماية في نسختها الـ(44)، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، ضمن منافسات درع التفوق العام الرياضي لعام 2026، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادين الرماية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة، محققاً المركز الأول في المجموع العام، من خلال مشاركته في (11) مسابقة مختلفة، ليؤكد بذلك تفوقه بحصوله على المستوى الأول للسنة الثالثة على التوالي.
وكرم اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتسليمه درع البطولة، بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية والقيادات الشرطية.
وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن هذا الفوز يُجسّد ثمرة برامج تدريبية متخصصة وخطط تطوير مستمرة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الرماية الشرطية، مشيراً إلى التزام الأكاديمية بتأهيل الكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها بما يسهم في تحقيق التفوق والجاهزية الميدانية.
وأشار العقيد راشد صغير البلوشي، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، إلى أن التفوق المتواصل يعكس مستوى الاحترافية والانضباط العالي لدى منتسبي شرطة أبوظبي، وهو نتاج جهود دقيقة أسهمت في رفع كفاءة الفرق والحفاظ على جاهزيتها، مؤكداً أن استمرار حصد اللقب يجسّد روح التنافس الإيجابي، ويعزز مكانة شرطة أبوظبي الريادية في ميادين الرماية الشرطية.
وشهدت البطولة مشاركة (8) فرق تمثل قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، وتضمنت منافسات متنوعة وسيناريوهات أمنية تخصصية في الرماية، شملت مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئات الرجال والسيدات والضباط والنخبة، ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى مسابقات تحدي السرعة وتحدي الدقة لفئتي الرجال والسيدات، إلى جانب مسابقة القناصة للرجال.

شرطة أبوظبي
الرماية
بطولة الشرطة للرماية
الشارقة
