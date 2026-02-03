الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
كأس رئيس الدولة للقدرة تستقطب «نخبة الفرسان» في الوثبة

كأس رئيس الدولة للقدرة تستقطب «نخبة الفرسان» في الوثبة
3 فبراير 2026 22:04


أبوظبي (وام)
تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الأحد المقبل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بفئتي «الفردي والفرق»، لمسافة 160 كلم في نسخته الـ 27، بمشاركة نخبة الفرسان، ويتصدر الحدث بطولات الفروسية المختلفة في فبراير الجاري.
وتقام خلال الشهر الجاري العديد من الفعاليات أبرزها سباق كأس أبوظبي الذهبي السبت المقبل، على مضمار أبوظبي للسباق، بمشاركة نخبة الخيول العالمية، والمؤلف من 7 سباقات للسرعة تجمع بين الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويتضمن السباق الرئيس في الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة، بجائزة مالية عالمية تبلغ مليون دولار أميركي.
وينظم اتحاد الفروسية والسباق، النسخة الثانية من كأس الإمارات لقفز الحواجز، من 11 إلى 15 فبراير، ويتزامن معها استضافة أبوظبي الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم«2026»، بمشاركة 11 فريقاً عالمياً، من بينها منتخب الإمارات الحائز على الميدالية الفضية العام الماضي، بإشراف الاتحاد الدولي واتحاد الفروسية، ضمن 4 نسخ فازت دولة الإمارات بتنظيمها حتى عام 2027.
وينطلق كأس حاكم الشارقة فئة الخمس نجوم لقفز الحواجز من 19 إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة كبيرة من أبرز الفرسان والفارسات، كما يستضيف نادي الشارقة للفروسية منافسات النسخة الـ 26 لبطولة الشارقة لقفز الحواجز، وتضم مختلف الفئات.
وتشهد المضامير المختلفة بكل من أبوظبي والعين ودبي العديد من سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة حتى نهاية الشهر الجاري، بمشاركة نخبة الخيول والفرسان، بالإضافة إلى استمرار السباقات التجريبية.

