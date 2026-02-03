منافسات بطولة مبادلة أبوظبي تتصاعد مع اقتراب مواجهات ربع النهائي



أبوظبي (الاتحاد)



احتضنت مدينة زايد الرياضية يوماً حافلاً جديداً من منافسات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بعدما حسمت مجموعة من نجمات رابطة محترفات التنس مقاعدهن في ربع النهائي، وفي منافسات الزوجي، خطفت الفلبينية أليكس إيالا الأضواء إلى جانب جانيس تجين، بعد فوز مثير امتد إلى شوط فاصل.

في منافسات الفردي، تفوقت ليودميلا سامسونوفا، صاحبة الـ 7 ألقاب على مستوى جولة رابطة محترفات التنس، على الإندونيسية جانيس تجين بمجموعتين دون رد، فيما نجحت ماكارتني كيسلر في إقصاء ليلى فرنانديز، حاملة لقب منافسات الفردي في بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة للتنس لعام 2025.

وفي منافسات المساء، حسمت هايلي بابتيست مواجهة أميركية خالصة أمام إيما نافارو لتضمن مقعدها في ربع النهائي. وبعد اللقاء، قالت بابتيست: «سعيدة جداً بالتأهل إلى ربع النهائي. الأجواء كانت رائعة، وهناك بعض المشجعين هنا قدموا من واشنطن دي سي، وهذا أمر جميل فعلاً».

أما في منافسات الزوجي، فامتلأ ملعب بنك أبوظبي التجاري 1 بالجماهير لمتابعة ألكسندرا إيالا وجانيس تجين وهما تتفوقان على ليلى فرنانديز وكريستينا ملادينوفيتش في مباراة مثيرة. وامتدت المواجهة إلى شوط فاصل، قبل أن تحسم الثنائية الآسيوية النتيجة وسط تفاعل كبير من الحضور.

على هامش المنافسات، حصل الطلاب على تجربة عملية للتعرّف إلى العلاج الطبيعي الرياضي من قرب، خلال زيارة ألكسندرا ساسنوفيتش إلى مستشفى هيلث بوينت للاطلاع على الأجهزة المستخدمة في علاج الإصابات الرياضية والوقاية منها. وشمل اليوم لقاءً خاصاً التقط فيه الطلاب صوراً مع ساسنوفيتش، قبل أن ينتقلوا إلى الملعب الرئيسي للاستمتاع بالأجواء ومتابعة مباريات التنس مباشرة.

وفي محطة أخرى ضمن تفاعل اللاعبات مع الجمهور، زارت نادييا كيتشنوك جناح هيلث بوينت، وشاركت في اختبار صحي حول إصابات الرياضيين، كما التقطت الصور ووقعت على بعض المقتنيات وكرات التنس للجماهير.

وشهد المساء أيضاً عيادة تدريبية لمدة ساعة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية في قرية البطولة شملت عروضاً على العصي الطويلة وموسيقى حية وغيرها.

وأوضح نايجل غوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «كان يوماً رائعاً جديداً في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، مع حضور جماهيري كبير وأجواء مميزة في مختلف أرجاء موقع البطولة. والجمهور لديه ما ينتظره أكثر غداً، إذ تخوض حاملة اللقب بليندا بنشيتش أولى مبارياتها في هذه النسخة، بينما تسعى أليكس إيالا، صاحبة الشعبية الكبيرة، إلى حجز مقعدها في ربع النهائي في ختام مواجهات اليوم».