الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كتاب جديد يرصد مسيرة العلاقات الرياضية بين الإمارات والكويت

3 فبراير 2026 23:00

 
دبي (وام)

صدر حديثاً للكاتب الرياضي الإماراتي محمد الجوكر كتاب بعنوان «الرياضة الإماراتية - الكويتية.. عنوان للمحبة»، وذلك تزامناً مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، الذي يُقام في جميع إمارات الدولة، ويتضمن أكثر من 40 فعالية مجتمعية وثقافية وترفيهية.
ويتناول الكتاب مجموعة من العناوين والموضوعات التي تسلط الضوء على مسيرة العلاقات الرياضية المشتركة بين الإمارات والكويت، وما شهدته من محطات بارزة على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد الكاتب محمد الجوكر في مقدمة كتابه أن دولة الإمارات ترتبط مع دولة الكويت الشقيقة بعلاقات ثنائية متجذرة تاريخياً واجتماعياً ورياضياً وثقافياً، تمثل نموذجاً فريداً للروابط العميقة بين الدول الشقيقة.

الرياضة الإماراتية
الرياضة الكويتية
محمد الجوكر
الإمارات
