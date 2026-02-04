الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تألق إماراتي في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

تألق إماراتي في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو
4 فبراير 2026 10:30

 
الفجيرة (وام)

فرض الحضور الإماراتي نفسه بقوة في ثالث أيام بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، حيث تألق نجوم ونجمات المنتخب الإماراتي بنتائج مميزة خلال منافسات النسخة الثالثة عشرة المقامة في صالة مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.
وفي المشهد العام لمنافسات فئتي الناشئين والناشئات ضمن حسابات البطولة المصنفة من فئة G2، نجحت البطلة ريماس تميم في التتويج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كجم، بعد مواجهات صعبة تُوّجت بتفوقها على التونسية مريم السوايح.
كما أضافت هند أسامة السالمي ذهبية ثانية، عقب تجاوزها التونسية يمنى المقدد في المباراة النهائية، وسط تفاعل جماهيري كبير مع اللقاء المثير.
وفي وزن تحت 59 كجم، كان عبدالله أنس على الموعد بحصده الميدالية الفضية، إثر مباراة قوية أمام البيلاروسي مكسيم باتسينيوكي.
وعززت يارا بوغادر حضورها اللافت بنيل الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الأوزبكية ساميرا خايتوف، ضمن منافسات وزن تحت 44 كجم.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو وعضو الاتحاد الدولي للعبة، أن هذه الإنجازات جاءت لتؤكد التطور الكبير الذي تشهده رياضة التايكواندو الإماراتية، مضيفاً أن هذه النجاحات تعكس الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.
وأشار إلى أن خطة الاتحاد الإماراتي للتايكواندو، خلال السنوات الماضية، أثمرت عن تحقيق هذه الميداليات الملوّنة، سواء على مستوى النتائج أو الأداء الفني، بما يترجم النهج المأمول لتطوير قطاع الفئات العمرية وصناعة أبطال المستقبل.
وتواصل بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات العالمية، لما تمثله من منصة تنافسية عالية المستوى تسهم في صقل المواهب، واكتساب الخبرات، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.

بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو
التايكواندو
الفنون القتالية
الفجيرة
