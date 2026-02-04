الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اكتمال عملية تقديم العروض لاستضافة كأس آسيا 2031 و2035

اكتمال عملية تقديم العروض لاستضافة كأس آسيا 2031 و2035
4 فبراير 2026 11:15


كوالالمبور (د ب أ)
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اكتمال عملية تقديم العروض لاستضافة كأس آسيا 2031 وكأس آسيا 2035، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء القارة.

أخبار ذات صلة
الوصل يواجه الزوراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2
فابيو ليما وكوبو في حملة «فيزا» لكأس آسيا 2027

وأوضح الاتحاد القاري، عبر موقعه الإلكتروني، أنه بعد انسحاب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من عملية الترشح لاستضافة نسخة 2031، أصبحت قائمة الاتحادات الأعضاء المرشحة لاستضافة النسختين القادمتين على النحو التالي: الدول المتقدمة لاستضافة كأس آسيا 2031: أستراليا والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والكويت، والملف المشترك لقرغيزستان وطاجيكستان.
أما الدول المتقدمة لاستضافة بطولة كأس آسيا 2035: أستراليا واليابان وكوريا والكويت. وسيتواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع الاتحادات الأعضاء المرشّحة المعنية لتنسيق تقديم وثائق الترشّح المطلوبة، وفقاً للجداول الزمنية واللوائح وعمليات التقييم المعتمدة.

كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الكرة الآسيوية
سحب قرعة بطولات آسيا
