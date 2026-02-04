الوصل يواجه الزوراء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2



كوالالمبور (وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، تفاصيل مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي تنطلق الثلاثاء المقبل، بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون بنظام الذهاب والإياب، ويحل نادي الوصل الإماراتي ضيفاً على الزوراء العراقي الثلاثاء المقبل في بغداد، في مواجهة يسعى خلالها ممثل الكرة الإماراتية لتحقيق نتيجة إيجابية تعزّز حظوظه قبل لقاء الإياب.

ويخوض الوصل ثالث ظهور له في الأدوار الإقصائية بالمسابقات الآسيوية، والأول منذ بلوغه ربع نهائي بطولة الأندية الآسيوية موسم 1994 - 1995.

وتشهد منافسات منطقة الغرب أيضاً لقاء الاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني على استاد آل مكتوم في دبي، فيما يستضيف أركاداغ التركماني نظيره النصر السعودي، ويواجه فولاد سباهان الإيراني فريق الأهلي القطري في الدوحة.

وفي منطقة الشرق، يلتقي راتشابوري التايلاندي مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، ويستضيف كونغ آن هانوي الفيتنامي فريق تامبينز روفرز السنغافوري، فيما يواجه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي غامبا أوساكا الياباني، ويلتقي بانكوك يونايتد التايلاندي مع ماكارثر الأسترالي.

وكانت قرعة دور الـ 16 قد أُجريت في ديسمبر الماضي، وحددت مسار الفرق حتى المباراة النهائية، علماً أن مباريات الإياب ستقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، على أن تُستكمل الأدوار النهائية بإقامة ربع النهائي في مارس، ونصف النهائي في أبريل، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 16 مايو المقبل.