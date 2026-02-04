الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

غداً.. قرعة سباق كأس أبوظبي الذهبي في نادي أبوظبي

غداً.. قرعة سباق كأس أبوظبي الذهبي في نادي أبوظبي

4 فبراير 2026 12:30
4 فبراير 2026 12:30


أبوظبي (الاتحاد)
تجري في الساعة الرابعة مساء يوم غد الخميس، في صالة الخيالة بنادي أبوظبي للفروسية، مراسم القرعة الرسمية للشوط الرئيس لكأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجّنة الأصيلة «قوائم» لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه المالية مليون دولار برعاية «أدنوك»، الذي ينطلق للمرة الأولى في تاريخه يوم السبت المقبل.
وتُحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وتجري مراسم القرعة وسط حضور إعلامي من ممثلي الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية، وبمشاركة عدد كبير من الملّاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة الأولى من البطولة.
ويبلغ مجموع جوائز أمسية كأس أبوظبي الذهبي التي تشتمل على 7 أشواط 5.7 مليون درهم، منها مليون دولار للشوط الرئيس لمسافة 1600 متر، الذي يشهد مشاركة نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، ويُعتبر من أغلى السباقات.
وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول، التي تأتي في البوابات المتوسطة، أفضلية انطلاق مريحة لاتخاذ موقع جيد بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة من السياج الداخلي.

