الجولة 15 تُشعل سباق القمة وصراع القاع في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ما بين التنافس المحتدم على قمة الترتيب، مروراً بالمنطقة الدافئة في وسط الجدول، وصولاً إلى صراع المراكز الأخيرة، يتجدد سباق «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد ختام مثير لمباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، التي شهدت تأهل الثلاثي العين وشباب الأهلي والجزيرة إلى «مربع الذهب»، إلى جانب يونايتد الممثّل الوحيد لأندية الدرجة الأولى، والذي نجح في إقصاء الوحدة بالفوز 4-2.

وتشهد الجولة 15 مواجهات منتظرة، تنطلق يوم غدٍ بلقاءات الوحدة والبطائح، وديربي النصر والوصل عند الساعة 17:25، إلى جانب مواجهة الشارقة وشباب الأهلي عند الساعة 20:00 على استاد الشارقة، وتتواصل الإثارة يوم الجمعة بمباراتي الظفرة وخورفكان، وديربي الجزيرة والعين، على أن تُختتم الجولة السبت بمباراتي دبا وبني ياس، وكلباء وعجمان.

وعلى استاد آل نهيان، ينشد الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، غسل أحزان الخروج من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، حينما يستقبل ضيفه البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، في أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي يتولى الإشراف على الفريق الأول بدلاً من البرتغالي ديميتريس تيكسيرا، الذي قاد «العنابي» بشكل مؤقت، خلفاً لمواطنه خوسيه مورايش المنتقل لتدريب الشارقة.

وتزداد المواجهة سخونةً في ظل غياب نتيجة التعادل عن المواجهات السبع السابقة التي جمعت «العنابي» و«الراقي» في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الوحدة بخمسة انتصارات، مقابل فوزين للبطائح، وكان آخرها فوز الوحدة 3-1 في مباراة الدور الأول للموسم الحالي.

ويحتضن استاد آل مكتوم «ديربي الجارين» بين النصر والوصل، في مواجهة تغلّفها حالة من عدم الرضا الجماهيري لأنصار «قطبي بر دبي»، إذ يحتل «العميد» المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بني ياس 0-2، فيما يتواجد «الإمبراطور» في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، عقب خسارته أمام خورفكان 0-1.

والتقى النصر والوصل في 33 مواجهة سابقة ضمن «دوري المحترفين»، تساوى خلالها الفريقان في عدد الانتصارات، بواقع 13 فوزاً لكل منهما، مقابل 7 تعادلات، وسجّل النصر 51 هدفاً، مقابل 46 هدفاً للوصل، فيما يتصدر فابيو ليما مهاجم الوصل قائمة الهدافين التاريخيين للديربي برصيد 8 أهداف.

وعلى استاد الشارقة في الإمارة الباسمة، يتجدد «حوار السوبر» بين الشارقة صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة، وضيفه شباب الأهلي المتصدر برصيد 35 نقطة، في ثالث مواجهة تجمع الفريقين هذا الموسم، بعد فوز «الفرسان» 2-0 في الدور الأول للدوري، وانتصار «الملك» 3-2 في كأس «سوبر إعمار».

وتاريخياً، يتفوّق شباب الأهلي على الشارقة في مواجهات «دوري المحترفين»، بتحقيقه 16 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات للشارقة، فيما حضر التعادل في 9 مباريات من أصل 31 مواجهة جمعت الفريقين. كما تواجَه الفريقان خمس مرات في الدوري خلال شهر فبراير، فاز شباب الأهلي في أول مواجهتين، قبل أن يحقق الشارقة الفوز في آخر ثلاث مباريات، دون أن ينجح شباب الأهلي في تسجيل أي هدف خلالها.

مباريات الغد

الوحدة – البطائح، 17:25

النصر – الوصل، 17:25

الشارقة – شباب الأهلي، 20:00

الجمعة 6 فبراير

الظفرة – خورفكان، 17:25

الجزيرة – العين، 20:00

السبت 7 فبراير

دبا – بني ياس، 17:25

كلباء – عجمان، 20:00