إصابة قوية تُبعد الكوري دوجاي وون عن خورفكان



فيصل النقبي (خورفكان)

تعرّض اللاعب الكوري الجنوبي دوجاي وون، المحترف في صفوف فريق خورفكان، لإصابة قوية على مستوى الكتف، خلال اللقاء الأخير للفريق، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة وخطة العلاج المناسبة.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن الفحوصات أكدت حاجة اللاعب لإجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، على أن تمتد فترة التعافي المتوقعة ما بين 4 إلى 5 أشهر، وفق البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويُعد دوجاي وون من العناصر المهمة في تشكيلة خورفكان خلال الموسم الحالي، حيث قدّم مستويات لافتة منذ انضمامه للفريق، قبل أن تباغته الإصابة وتُبعده عن الملاعب في هذه المرحلة.

من جانب آخر، أعلن النادي تعاقده مع لاعبين من الوصل، هما أداما ديالو ونيجوسيان جين، قادمين من الوصل.